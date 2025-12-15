$42.190.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Совет директоров Tesla получил более 3 миллиардов долларов в виде акционных вознаграждений

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Совет директоров Tesla заработал более 3 миллиардов долларов на акционерных вознаграждениях, что значительно превышает стоимость вознаграждений конкурентов. Брат Илона Маска, Кимбал, заработал почти 1 миллиард долларов, а Ира Эренпрайс и Робин Денхолм получили 869 миллионов и 650 миллионов долларов соответственно.

Совет директоров Tesla получил более 3 миллиардов долларов в виде акционных вознаграждений

Совет директоров Tesla заработал более 3 миллиардов долларов на акционерных вознаграждениях, что значительно превышает стоимость вознаграждений, предоставленных конкурентам крупнейших американских технологических фирм на момент их выплаты, согласно анализу, проведенному для Reuters специалистом по компенсациям и управлению Equilar, передает УНН.

Детали

Анализ показал, что брат генерального директора Илона Маска, Кимбал, заработал почти 1 миллиард долларов с 2004 года, исходя из возросшей стоимости опционов на акции, удерживаемых или ликвидированных. Директор Ира Эренпрайс собрал 869 миллионов долларов с 2007 года. Председатель правления Робин Денхолм заработала 650 миллионов долларов с 2014 года.

Директора получили такие неожиданные прибыли, хотя они не предоставляли себе новых грантов в виде акций с 2020 года. Совет директоров согласился приостановить выплату компенсации директорам, начиная с 2021 года, чтобы урегулировать иск акционеров о чрезмерной оплате труда членов правления. Однако между 2018 и 2020 годами среднестатистический директор Tesla (TSLA.O) получил в общей сложности около 12 миллионов долларов в виде компенсации наличными и акциями. Это примерно в восемь раз больше, чем средний заработок директора Alphabet, следующей по высшей зарплате среди компаний "Великолепной семерки" за тот же период.

Авторынок ЕС вырос на 5,8% в октябре: электрокары популярны, несмотря на падение продаж Tesla25.11.25, 14:13 • 2217 просмотров

Стоимость этих первоначальных наград резко возросла вместе с ценой акций Tesla в последующие годы. Это также относится к шести другим фирмам в "Великолепной семерке" – Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Meta (META.O), Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) и Amazon (AMZN.O), – которые получили такое название, потому что их стремительный рост акций был большим двигателем длительного бычьего рынка.

Но Tesla — единственная компания среди этой когорты, где размер первоначальных акционных вознаграждений директоров сыграл такую чрезмерную роль в огромном богатстве, которое они заработали благодаря этой работе по совместительству, как показывает анализ Equilar. Средняя компенсация директоров Tesla между 2018 и 2024 годами, включая четыре года приостановления выплаты, все еще была в два с половиной раза выше, чем у директоров Meta, следующей по высшей оплате труда за семилетний период.

В заявлении для Reuters представитель Tesla заявил, что компенсация ее директоров "не является чрезмерной, но непосредственно связана с показателями деятельности акций и созданием стоимости для акционеров". В заявлении добавляется, что члены совета директоров предоставляют Tesla чрезвычайные услуги и посвящают "значительное количество времени и усилий", например, посещая 58 полных заседаний совета директоров или комитетов в 2024 году. Представитель сказал, что частота заседаний значительно превышала отраслевые нормы.

Morgan Stanley понизил рейтинг Tesla: что стало причиной08.12.25, 19:18 • 4230 просмотров

Совет директоров Tesla также выплачивал себе опционы на акции вместо акций, что является редкой практикой, которую критикуют некоторые специалисты по корпоративному управлению, поскольку она увеличивает потенциал роста директоров без риска снижения. Директора Tesla уже воспользовались опционами на десятки или сотни миллионов долларов, но также продолжают удерживать аналогичные крупные суммы, как обнаружила компания Equilar.

Опционы на акции – это право покупать акции компании после определенного периода по предварительно установленной цене. Владельцы опционов не сталкиваются ни с каким риском, говорят эксперты по корпоративному управлению, поскольку они не обязаны покупать акции, если их стоимость падает ниже установленной цены. Если она растет, они могут купить акции со скидкой и немедленно продать их с прибылью.

Вместо этого многие эксперты по корпоративному управлению советуют советам директоров платить директорам акциями, чтобы согласовать свои интересы с акционерами. Когда директора непосредственно владеют акциями, а не опционами на покупку акций, стоимость их активов падает, если цена акций их компании падает. По данным Национальной ассоциации корпоративных директоров, лишь 5% из 200 крупнейших компаний S&P 500 по доходам выпускают опционы директоров.

Представитель Tesla заявил, что опционы создают более "рискованную" структуру стимулирования для директоров, поскольку они получают компенсацию только в случае роста стоимости акций. Директора других фирм, которые получают акции, все равно получают определенную ценность, даже если цены на акции падают, "пока стоимость акций превышает 0 долларов", – сказал представитель.

Tesla обваливается в Европе: регистрации упали на 36% в ноябре04.12.25, 15:43 • 3105 просмотров

Четыре эксперта по корпоративному управлению, которые пересмотрели анализ Equilar для Reuters, заявили, что чрезвычайная компенсация совета директоров Tesla подрывает независимость директоров в контроле за Tesla и ее генеральным директором Илоном Маском.

"Директорам Tesla невероятно переплачивают", – сказал Дуглас Чиа, независимый консультант по корпоративному управлению в Soundboard Governance LLC. "Действительно ли вы стимулируете выполнять свою работу лучше, получая такую высокую плату? Наверное, нет".

Чарльз Элсон, директор-основатель института корпоративного управления Университета Делавэра, признал аргумент Tesla о том, что директора зарабатывают деньги только тогда, когда акции компании растут. Но Элсон и другие рекомендуют платить директорам ограниченными акциями, что включает период приобретения права собственности, чтобы лучше согласовать свои интересы с акционерами, которые могут как зарабатывать, так и терять деньги, владея акциями. Кроме того, по его словам, опционы обычно являются более прибыльными для директоров, поскольку они "как правило, значительно увеличивают прибыльность".

Помимо иска акционеров, компенсация совету директоров Tesla также попала под критику в прошлом году из-за решения суда штата Делавэр, которое признало недействительным пакет оплаты труда, предоставленный советом директоров Маску в 2018 году, который по текущей цене акций компании составляет 132 миллиарда долларов. Судья установил, что чрезмерная компенсация членов совета директоров и их личные связи с Маском скомпрометировали переговоры по оплате труда генерального директора. Совет директоров подал апелляцию и пообещал Маску замену пакета стоимостью по меньшей мере 42 миллиарда долларов в случае проигрыша.

В сентябре совет директоров предложил новый пакет компенсации для Маска, который может обеспечить ему акции Tesla на сумму до 1 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, что стоимостью около 878 миллиардов долларов после вычета суммы, которую Маск должен заплатить за акции. Каждый из этих пакетов сам по себе сделал бы Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в истории – титул, который он уже имеет, исходя из его доходов в Tesla на сегодняшний день.

Каждый второй импортированный автомобиль с пробегом до 5 лет в октябре оказался электрокаром: Tesla - бестселлер24.11.25, 09:59 • 2582 просмотра

Антонина Туманова

