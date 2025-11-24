$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 15613 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15377 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16871 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23251 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30161 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31960 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35862 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26865 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22864 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20050 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тесла Модель Y

Каждый второй импортированный автомобиль с пробегом до 5 лет в октябре оказался электрокаром: Tesla - бестселлер

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

В октябре украинцы приобрели 9,6 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, из которых 57% были электромобилями. Самыми популярными марками остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Каждый второй импортированный автомобиль с пробегом до 5 лет в октябре оказался электрокаром: Tesla - бестселлер

Каждый второй импортированный подержанный автомобиль в возрасте до 5 лет в октябре был электромобилем, при этом самой популярной маркой остается Tesla, свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Подробности

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром. Всего в течение октября украинский автопарк пополнили 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили 37% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковых автомобилей заняли электромобили – 57%. Далее следуют бензиновые авто – 29%; гибридные – 9%; дизельные – 4%; авто с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  • TESLA Model Y - 942 ед.;
    • TESLA Model 3 - 602 ед.;
      • KIA Niro - 438 ед.;
        • NISSAN Rogue - 290 ед.;
          • HYUNDAI Kona - 280 ед.;
            • MAZDA CX5 - 241 ед.;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 227 ед.;
                • AUDI E-Tron Sportback - 185 ед.;
                  • HYUNDAI Ioniq 5 - 183 ед.;
                    • CHEVROLET Bolt - 182 ед.

                      Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры

                      Напомним

                      В Украине действуют льготы на ввоз электромобилей, которые заканчиваются в этом году.

                      Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

                      Юлия Шрамко

