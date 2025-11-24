Каждый второй импортированный автомобиль с пробегом до 5 лет в октябре оказался электрокаром: Tesla - бестселлер
В октябре украинцы приобрели 9,6 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, из которых 57% были электромобилями. Самыми популярными марками остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3.
Каждый второй импортированный подержанный автомобиль в возрасте до 5 лет в октябре был электромобилем, при этом самой популярной маркой остается Tesla, свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром. Всего в течение октября украинский автопарк пополнили 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили 37% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковых автомобилей заняли электромобили – 57%. Далее следуют бензиновые авто – 29%; гибридные – 9%; дизельные – 4%; авто с ГБО – 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y - 942 ед.;
- TESLA Model 3 - 602 ед.;
- KIA Niro - 438 ед.;
- NISSAN Rogue - 290 ед.;
- HYUNDAI Kona - 280 ед.;
- MAZDA CX5 - 241 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 227 ед.;
- AUDI E-Tron Sportback - 185 ед.;
- HYUNDAI Ioniq 5 - 183 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 182 ед.
Напомним
В Украине действуют льготы на ввоз электромобилей, которые заканчиваются в этом году.
