Кожне друге імпортоване авто з пробігом до 5 років у жовтні виявилося електрокаром: Tesla - бестселер
Київ • УНН
У жовтні українці придбали 9,6 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, з яких 57% були електромобілями. Найпопулярнішими марками залишаються Tesla Model Y та Tesla Model 3.
Кожен другий імпортований автомобіль з пробігом віком до 5 років у жовтні був електрокаром, при чому найпопулярнішою маркою залишається Tesla, свідчать дані асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром. Загалом упродовж жовтня український автопарк поповнили 26,1 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 37% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 57%. Далі йдуть бензинові авто – 29%; гібридні – 9%; дизельні – 4%; авто з ГБО – 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 942 од.;
- TESLA Model 3 - 602 од.;
- KIA Niro - 438 од.;
- NISSAN Rogue - 290 од.;
- HYUNDAI Kona - 280 од.;
- MAZDA CX5 - 241 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 227 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 185 од.;
- HYUNDAI Ioniq 5 - 183 од.;
- CHEVROLET Bolt - 182 од.
Нагадаємо
В Україні діють пільги на ввезення електромобілів, які завершуються цього року.
