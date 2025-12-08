Morgan Stanley понизил рейтинг Tesla: что стало причиной

Илон Маск стремится превратить Tesla Inc. в компанию, занимающуюся робототехникой и искусственным интеллектом, но стоимость акций производителя электромобилей уже отражает эти направления бизнеса и находится на "полной оценке", согласно данным Morgan Stanley, который понизил рейтинг компании до уровня, эквивалентного "hold" (удерживать), впервые с июня 2023 года, передает УНН.

Детали

Акции Tesla торгуются по цене, примерно в 210 раз превышающей прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев, что делает ее второй по стоимости компанией в индексе S&P 500, уступая лишь Warner Brothers Discovery Inc. с 220 раз и значительно опережая Palantir Technologies Inc., занимающую третье место, по этому показателю 186.

"Хотя все хорошо понимают, что Tesla — это больше, чем просто автопроизводитель, мы ожидаем нестабильную торговую конъюнктуру" в следующем году, написал аналитик Эндрю Перкоко в своей воскресной заметке для клиентов, первой в качестве нового руководителя отдела по работе с Tesla. "Мы видим потенциальную возможность снижения оценок, тогда как катализаторы развития ее неавтомобильного бизнеса, очевидно, оцениваются на текущем уровне".

Новая целевая цена акций Percoco в $425 предполагает снижение на 6,6% по сравнению с закрытием пятницы. Он сменит давнего аналитика Tesla из Morgan Stanley Адама Джонаса, который, по данным Bloomberg, с сентября 2023 года давал акциям Percoco рейтинг "выше рынка". Текущий рейтинг Percoco соответствует рейтингу выше рынка. Средняя целевая цена составляет $388, и теперь компания имеет 28 рейтингов "покупать", 19 — "держать" и 16 — "продавать".

В понедельник акции упали на 3% - до $441.

Percoco написал, что компания позиционирует себя как лидер в области человекоподобных роботов и оценивает свою инициативу Optimus в $60 за акцию. Однако он ожидает, что объем продаж электромобилей в Северной Америке в следующем году сократится на 12% на фоне общеотраслевого спада.

Акции Tesla в целом отыграли падение прибыли в этом году, поскольку генеральный директор Маск сделал акцент на проектах в области искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили и человекоподобные роботы. Однако год выдался для акций компании волатильным: они выросли примерно на 10% в этом году после роста на 63% в 2024 году и на 102% в 2023 году. Индекс S&P 500 вырос более чем на 16% в этом году.

