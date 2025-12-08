$42.060.13
14:55 • 7986 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 12938 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 19331 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 24143 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 24731 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 16610 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 27116 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13523 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13603 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13517 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Morgan Stanley понизил рейтинг Tesla: что стало причиной

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Morgan Stanley понизил рейтинг акций Tesla из-за "полной оценки" компании, несмотря на ее стремление к развитию в области робототехники и искусственного интеллекта. Аналитики ожидают нестабильной торговли и потенциального снижения оценок, прогнозируя сокращение продаж электромобилей в Северной Америке.

Morgan Stanley понизил рейтинг Tesla: что стало причиной

Илон Маск стремится превратить Tesla Inc. в компанию, занимающуюся робототехникой и искусственным интеллектом, но стоимость акций производителя электромобилей уже отражает эти направления бизнеса и находится на "полной оценке", согласно данным Morgan Stanley, который понизил рейтинг компании до уровня, эквивалентного "hold" (удерживать), впервые с июня 2023 года, передает УНН.

Детали

Акции Tesla торгуются по цене, примерно в 210 раз превышающей прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев, что делает ее второй по стоимости компанией в индексе S&P 500, уступая лишь Warner Brothers Discovery Inc. с 220 раз и значительно опережая Palantir Technologies Inc., занимающую третье место, по этому показателю 186.

"Хотя все хорошо понимают, что Tesla — это больше, чем просто автопроизводитель, мы ожидаем нестабильную торговую конъюнктуру" в следующем году, написал аналитик Эндрю Перкоко в своей воскресной заметке для клиентов, первой в качестве нового руководителя отдела по работе с Tesla. "Мы видим потенциальную возможность снижения оценок, тогда как катализаторы развития ее неавтомобильного бизнеса, очевидно, оцениваются на текущем уровне".

Новая целевая цена акций Percoco в $425 предполагает снижение на 6,6% по сравнению с закрытием пятницы. Он сменит давнего аналитика Tesla из Morgan Stanley Адама Джонаса, который, по данным Bloomberg, с сентября 2023 года давал акциям Percoco рейтинг "выше рынка". Текущий рейтинг Percoco соответствует рейтингу выше рынка. Средняя целевая цена составляет $388, и теперь компания имеет 28 рейтингов "покупать", 19 — "держать" и 16 — "продавать".

В понедельник акции упали на 3% - до $441.

Tesla обваливается в Европе: регистрации упали на 36% в ноябре04.12.25, 15:43 • 2985 просмотров

Percoco написал, что компания позиционирует себя как лидер в области человекоподобных роботов и оценивает свою инициативу Optimus в $60 за акцию. Однако он ожидает, что объем продаж электромобилей в Северной Америке в следующем году сократится на 12% на фоне общеотраслевого спада.

Акции Tesla в целом отыграли падение прибыли в этом году, поскольку генеральный директор Маск сделал акцент на проектах в области искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили и человекоподобные роботы. Однако год выдался для акций компании волатильным: они выросли примерно на 10% в этом году после роста на 63% в 2024 году и на 102% в 2023 году. Индекс S&P 500 вырос более чем на 16% в этом году.

Авторынок ЕС вырос на 5,8% в октябре: электрокары популярны, несмотря на падение продаж Tesla25.11.25, 14:13 • 2166 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Техника
Тесла, Инк.
Илон Маск