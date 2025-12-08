Morgan Stanley знизив рейтинг Tesla: що стало причиною

Ілон Маск прагне перетворити Tesla Inc. у компанію, що займається робототехнікою та штучним інтелектом, але вартість акцій виробника електромобілів вже відображає ці напрямки бізнесу і знаходиться на "повній оцінці", згідно з даними Morgan Stanley, який знизив рейтинг компанії до рівня, еквівалентного "hold" (утримувати), вперше з червня 2023 року, передає УНН.

Деталі

Акції Tesla торгуються за ціною, що приблизно в 210 разів перевищує прогнозований прибуток на наступні 12 місяців, що робить її другою за вартістю компанією в індексі S&P 500, поступаючись лише Warner Brothers Discovery Inc. з 220 разів і значно випереджаючи Palantir Technologies Inc., що посідає третє місце, за цим показником 186.

"Хоча всі добре розуміють, що Tesla — це більше, ніж просто автовиробник, ми очікуємо на нестабільну торгову кон'юнктуру" наступного року, написав аналітик Ендрю Перкоко у своїй недільній замітці для клієнтів, першої як новий керівник відділу роботи з Tesla. "Ми бачимо потенційну можливість зниження оцінок, тоді як каталізатори розвитку її неавтомобільного бізнесу, очевидно, оцінюються на поточному рівні".

Нова цільова ціна акцій Percoco у $425 передбачає зниження на 6,6% порівняно із закриттям п'ятниці. Він змінить давнього аналітика Tesla з Morgan Stanley Адама Джонаса, який, за даними Bloomberg, з вересня 2023 року давав акціям Percoco рейтинг "вищий за ринок". Поточний рейтинг Percoco відповідає рейтингу вище ринку. Середня цільова ціна становить $388, і тепер компанія має 28 рейтингів "купувати", 19 — "тримати" і 16 — "продавати".

У понеділок акції впали на 3% - до $441.

Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді

Percoco написав, що компанія позиціонує себе як лідер у галузі людиноподібних роботів та оцінює свою ініціативу Optimus у $60 за акцію. Однак він очікує, що обсяг продажу електромобілів у Північній Америці наступного року скоротиться на 12% на тлі загальногалузевого спаду.

Акції Tesla загалом відіграли падіння прибутку цього року, оскільки генеральний директор Маск зробив акцент на проектах у галузі штучного інтелекту, таких як безпілотні автомобілі та людиноподібні роботи. Проте рік видався для акцій компанії волатильним: вони зросли приблизно на 10% цього року після зростання на 63% у 2024 році та на 102% у 2023 році. Індекс S&P 500 зріс більш ніж на 16% цього року.

