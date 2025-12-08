Morgan Stanley знизив рейтинг Tesla: що стало причиною

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 7872 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 12830 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 19197 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 24051 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 24657 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 16592 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 27069 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13512 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13597 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13508 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
86%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 10176 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 21315 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 7440 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 18688 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо14:17 • 6540 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 24045 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 24652 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 27066 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 34106 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 73661 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Лондон
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 2134 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 34118 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 54294 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 64553 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 65330 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

Morgan Stanley знизив рейтинг Tesla: що стало причиною

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Morgan Stanley знизив рейтинг акцій Tesla через "повну оцінку" компанії, незважаючи на її прагнення до розвитку в галузі робототехніки та штучного інтелекту. Аналітики очікують нестабільної торгівлі та потенційного зниження оцінок, прогнозуючи скорочення продажів електромобілів у Північній Америці.

Morgan Stanley знизив рейтинг Tesla: що стало причиною

Ілон Маск прагне перетворити Tesla Inc. у компанію, що займається робототехнікою та штучним інтелектом, але вартість акцій виробника електромобілів вже відображає ці напрямки бізнесу і знаходиться на "повній оцінці", згідно з даними Morgan Stanley, який знизив рейтинг компанії до рівня, еквівалентного "hold" (утримувати), вперше з червня 2023 року, передає УНН.

Деталі

Акції Tesla торгуються за ціною, що приблизно в 210 разів перевищує прогнозований прибуток на наступні 12 місяців, що робить її другою за вартістю компанією в індексі S&P 500, поступаючись лише Warner Brothers Discovery Inc. з 220 разів і значно випереджаючи Palantir Technologies Inc., що посідає третє місце, за цим показником 186.

"Хоча всі добре розуміють, що Tesla — це більше, ніж просто автовиробник, ми очікуємо на нестабільну торгову кон'юнктуру" наступного року, написав аналітик Ендрю Перкоко у своїй недільній замітці для клієнтів, першої як новий керівник відділу роботи з Tesla. "Ми бачимо потенційну можливість зниження оцінок, тоді як каталізатори розвитку її неавтомобільного бізнесу, очевидно, оцінюються на поточному рівні".

Нова цільова ціна акцій Percoco у $425 передбачає зниження на 6,6% порівняно із закриттям п'ятниці. Він змінить давнього аналітика Tesla з Morgan Stanley Адама Джонаса, який, за даними Bloomberg, з вересня 2023 року давав акціям Percoco рейтинг "вищий за ринок". Поточний рейтинг Percoco відповідає рейтингу вище ринку. Середня цільова ціна становить $388, і тепер компанія має 28 рейтингів "купувати", 19 — "тримати" і 16 — "продавати".

У понеділок акції впали на 3% - до $441.

Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді04.12.25, 15:43 • 2985 переглядiв

Percoco написав, що компанія позиціонує себе як лідер у галузі людиноподібних роботів та оцінює свою ініціативу Optimus у $60 за акцію. Однак він очікує, що обсяг продажу електромобілів у Північній Америці наступного року скоротиться на 12% на тлі загальногалузевого спаду.

Акції Tesla загалом відіграли падіння прибутку цього року, оскільки генеральний директор Маск зробив акцент на проектах у галузі штучного інтелекту, таких як безпілотні автомобілі та людиноподібні роботи. Проте рік видався для акцій компанії волатильним: вони зросли приблизно на 10% цього року після зростання на 63% у 2024 році та на 102% у 2023 році. Індекс S&P 500 зріс більш ніж на 16% цього року.

Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla25.11.25, 14:13 • 2165 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Tesla Inc
Ілон Маск