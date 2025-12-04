Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді

Фото: pixabay

На найбільших європейських ринках Tesla зазнала суттєвих втрат. У листопаді реєстрації Tesla в Європі впали на 12,3%: близько 17 тисяч авто проти 19,4 тисяч торік. Без урахування Норвегії спад склав 36,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аutomotive World.

Деталі

У Франції реєстрації впали на 57,8% - до 1593 автомобілів. У Швеції - на 59,3%, до 588 авто. У Нідерландах продажі зменшилися на 43,5% - до 1627 авто, а у Німеччині - на 20,2% - до 1763 авто. Тоді як в Іспанії падіння становило 8,7% - до 1523 авто, а також, у Бельгії, Данії, Португалії, Швейцарії та Фінляндії зафіксовано двозначні темпи спаду - від 20% до 55%.

Тим часом Велика Британія також продемонструвала негативну динаміку: реєстрації Tesla скоротилися на 19%, тобто до 3784 авто. Загальний ринок нових авто у країні зменшився на 6,3%, а продажі електромобілів на батареях на 1,1%. Натомість реєстрації plug-in гібридів зросли на 3,8%. На ринок могли вплинути запропоновані збори за милю для власників електромобілів.

Водночас Норвегія стала єдиною країною з різким зростанням - реєстрації Tesla підскочили на 175% до 6215 авто. Причиною стало очікуване скасування податкових пільг для преміальних електромобілів у 2026 році. На Норвегію припало понад 35% усіх європейських продажів Tesla, а компанія досягла 31,2% ринку й перевищила свій річний рекорд.

Водночас свою присутність у Європі зміцнили китайські виробники. Зокрема, BYD у Великій Британії збільшила поставки на 229% - до 3217 авто та запропонувала понад 150 електрифікованих моделей.

Нагадаємо

Акціонери Tesla підтримали пакет винагороди для Ілона Маска, який може сягнути майже 1 трильйона доларів. Це зробить його першим у світі трильйонером, якщо компанія досягне ринкової капіталізації 8,5 трильйона доларів.