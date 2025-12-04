Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді

$42.200.13
12:31 • 4150 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 12692 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 9442 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 11305 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 12609 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23434 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 39571 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35180 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45215 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 58437 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 21515 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 21312 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 26258 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 13216 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 12704 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 6876 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 12691 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 26589 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 58437 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 50173 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Харківська область
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 12941 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 22384 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 67233 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 70298 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 124086 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
БМ-21 «Град»

Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Реєстрації Tesla в Європі впали на 12,3% у листопаді, сягнувши близько 17 тисяч авто. Без урахування Норвегії спад склав 36,3%, тоді як у Норвегії продажі зросли на 175%.

Tesla обвалюється в Європі: реєстрації впали на 36% у листопаді
Фото: pixabay

На найбільших європейських ринках Tesla зазнала суттєвих втрат. У листопаді реєстрації Tesla в Європі впали на 12,3%:  близько 17 тисяч авто проти 19,4 тисяч торік. Без урахування Норвегії спад склав 36,3%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аutomotive World.

Деталі

У Франції реєстрації впали на 57,8% - до 1593 автомобілів. У Швеції - на 59,3%, до 588 авто. У Нідерландах продажі зменшилися на 43,5% - до 1627 авто, а у Німеччині - на 20,2% - до 1763 авто. Тоді як в Іспанії падіння становило 8,7% - до 1523 авто, а також, у Бельгії, Данії, Португалії, Швейцарії та Фінляндії зафіксовано двозначні темпи спаду - від 20% до 55%.

Тим часом Велика Британія також продемонструвала негативну динаміку: реєстрації Tesla скоротилися на 19%, тобто до 3784 авто. Загальний ринок нових авто у країні зменшився на 6,3%, а продажі електромобілів на батареях на 1,1%. Натомість реєстрації plug-in гібридів зросли на 3,8%. На ринок могли вплинути запропоновані збори за милю для власників електромобілів.

Водночас Норвегія стала єдиною країною з різким зростанням - реєстрації Tesla підскочили на 175% до 6215 авто. Причиною стало очікуване скасування податкових пільг для преміальних електромобілів у 2026 році. На Норвегію припало понад 35% усіх європейських продажів Tesla, а компанія досягла 31,2% ринку й перевищила свій річний рекорд.

Водночас свою присутність у Європі зміцнили китайські виробники. Зокрема, BYD у Великій Британії збільшила поставки на 229% - до 3217 авто та запропонувала понад 150 електрифікованих моделей.

Нагадаємо

Акціонери Tesla підтримали пакет винагороди для Ілона Маска, який може сягнути майже 1 трильйона доларів. Це зробить його першим у світі трильйонером, якщо компанія досягне ринкової капіталізації 8,5 трильйона доларів.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини СвітуАвто
