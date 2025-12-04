Tesla обваливается в Европе: регистрации упали на 36% в ноябре

Фото: pixabay

На крупнейших европейских рынках Tesla понесла существенные потери. В ноябре регистрации Tesla в Европе упали на 12,3%: около 17 тысяч авто против 19,4 тысяч в прошлом году. Без учета Норвегии спад составил 36,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Automotive World.

Детали

Во Франции регистрации упали на 57,8% – до 1593 автомобилей. В Швеции - на 59,3%, до 588 авто. В Нидерландах продажи уменьшились на 43,5% - до 1627 авто, а в Германии - на 20,2% – до 1763 авто. Тогда как в Испании падение составило 8,7% - до 1523 авто, а также в Бельгии, Дании, Португалии, Швейцарии и Финляндии зафиксированы двузначные темпы спада – от 20% до 55%.

Тем временем Великобритания также продемонстрировала негативную динамику: регистрации Tesla сократились на 19%, то есть до 3784 авто. Общий рынок новых авто в стране уменьшился на 6,3%, а продажи электромобилей на батареях на 1,1%. Зато регистрации plug-in гибридов выросли на 3,8%. На рынок могли повлиять предложенные сборы за милю для владельцев электромобилей.

В то же время Норвегия стала единственной страной с резким ростом – регистрации Tesla подскочили на 175% до 6215 авто. Причиной стала ожидаемая отмена налоговых льгот для премиальных электромобилей в 2026 году. На Норвегию пришлось более 35% всех европейских продаж Tesla, а компания достигла 31,2% рынка и превысила свой годовой рекорд.

В то же время свое присутствие в Европе укрепили китайские производители. В частности, BYD в Великобритании увеличила поставки на 229% – до 3217 авто и предложила более 150 электрифицированных моделей.

Напомним

Акционеры Tesla поддержали пакет вознаграждения для Илона Маска, который может достичь почти 1 триллиона долларов. Это сделает его первым в мире триллионером, если компания достигнет рыночной капитализации 8,5 триллиона долларов.