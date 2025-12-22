$42.250.09
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Bloomberg обнаружил по меньшей мере 15 смертей в 12 инцидентах за последнее десятилетие, где пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбившейся и загоревшейся Tesla. NHTSA начало расследование дефектов, а Tesla рассматривает изменения в конструкции дверей.

В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg

Годами люди подавали жалобы на двери Tesla Inc. - регуляторам США, в социальных сетях, в юридических документах - после инцидентов, начиная от обыденных и заканчивая поистине ужасными, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Только в этом месяце патрульный полицейский штата Вирджиния разбил окно горящей Tesla Model Y, когда ее двери не открывались, и вытащил водителя в безопасное место. Драматическое спасение было зафиксировано видеорегистратором полицейского. Некоторые аспекты этого эпизода - двери перестали нормально функционировать после аварии, что привело к опасной ситуации с участием спасателей - отражают обстоятельства событий, пишет Bloomberg.

"В рамках широкого расследования рисков электрических дверных ручек Bloomberg впервые попытался количественно оценить количество смертельных аварий в США, в которых функциональность дверей сыграла определенную роль. В этом отчете было выявлено по меньшей мере 15 смертей в двенадцати инцидентах за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбившейся и загоревшейся Tesla", - говорится в публикации.

Как пишет издание, эти цифры представляют небольшую часть сотен смертельных аварий электромобилей за этот период, но их количество растет. Более половины смертей, указанных в анализе Bloomberg, произошли с ноября 2024 года, пишет издание.

Нет исчерпывающей, общедоступной статистики от какого-либо государственного или федерального агентства в США о том, сколько людей оказались в ловушке из-за неработающих дверей и впоследствии погибли, отмечает при этом издание. Сбор достоверных данных является сложным, отчасти потому, что бывает трудно точно знать, что происходило в те безумные моменты между аварией автомобиля и его охватом пламенем, пишет издание.

"Это ужасно", - сказал Кевин Клаус, житель Джорджии, который оказался в ловушке в своей Model 3 после аварии 2023 года и был вынужден выбить окно, чтобы сбежать. Недавно он подал жалобу в регулирующие органы США и стремился повысить осведомленность о случаях заклинивания, связанных с дверями, в социальных сетях. "Вы находитесь в горящей коробке, и вы не можете выбраться", - указал он.

Tesla популяризировала футуристические двери, и ее дизайнерские и инженерные решения распространились по всей автомобильной промышленности, и около 70 моделей сейчас ездят по дорогам США с электрическими ручками. Другие автопроизводители имели проблемы с этими дверями, но на Tesla приходится наибольшее количество жалоб потребителей, сообщает Bloomberg.

Этот вопрос сейчас привлекает внимание регуляторов, на фоне того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование дефектов, чтобы определить, мешают ли проблемы с дверями людям садиться в определенные автомобили Tesla Model Y, а власти Китая и Европы рассматривают возможность изменения правил. В рамках расследования, начатого в сентябре в США, NHTSA попросила автопроизводителя предоставить подробный список жалоб и сообщений потребителей относительно аварий, травм, смертельных случаев или пожаров.

Tesla не ответила на запросы о комментариях. Глава компании Робин Денхолм ранее заявляла, что совет директоров серьезно относится к любым инцидентам, связанным с безопасностью. Компания заявила, что соблюдает местные и федеральные законы, что ее автомобили получают высокие оценки в краш-тестах, а ее модели оснащены ручным отпиранием.

Автопроизводитель заявил, что любые проблемы с безопасностью дверей являются общеотраслевыми и не уникальными для Tesla. Тем не менее, компания рассматривает изменения, такие как разработка способа автоматического отключения замков при низком напряжении аккумулятора и отпирания дверей в моменты, предшествующие разрядке аккумулятора. Главный дизайнер Tesla сообщил Bloomberg в сентябре, что компания работает над редизайном своих дверных ручек, чтобы совместить электрические и ручные механизмы отпирания дверей.

На прошлой неделе Tesla объявила о новой странице безопасности на своем веб-сайте. Среди других функций и возможностей, компания заявила, что двери ее автомобилей будут автоматически отпираться для экстренного доступа, когда обнаруживается серьезное столкновение. Не было сразу понятно, когда эта функция стала доступной и для каких моделей. В примечании компания отмечает, что некоторые функции могут быть недоступны во всех регионах или для всех автомобилей, или в зависимости от даты производства.

Юлия Шрамко

