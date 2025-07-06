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Эксперты назвали пять наименее надежных автомобилей 2025 года: список

Киев • УНН

 • 101 просмотра

Организация Consumer Reports проанализировала более 300 000 автомобилей для рейтинга надежности 2025 года. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep и Tesla признаны наименее надежными моделями.

Эксперты назвали пять наименее надежных автомобилей 2025 года: список

Эксперты из США назвали 5 моделей самых ненадежных автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GoBankingRates.

Детали

Независимая некоммерческая организация Consumer Reports проанализировала данные о более чем 300 000 автомобилей. Это делалось для создания рейтинга надежности на 2025 год.

В результате были отобраны пять моделей авто, которые не отличаются особой надежностью.

Rivian

  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100;
    • Рейтинг надежности CarEdge: 18/100.

      Cadillac

      • Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100;
        • Рейтинг надежности CarEdge: 27/100.

          GMC

          • Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;
            • Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.

              Jeep

              • Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;
                • Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.

                  Tesla

                  • Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100;
                    • Рейтинг надежности CarEdge: 36/100.

                      Напомним

                      Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году. В то же время Tesla впервые столкнулась с годовым спадом.

                      Евгений Устименко

                      Евгений Устименко

                      Новости МираАвто
                      Тесла, Инк.
                      Соединённые Штаты
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