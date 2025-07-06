Эксперты назвали пять наименее надежных автомобилей 2025 года: список
Киев • УНН
Организация Consumer Reports проанализировала более 300 000 автомобилей для рейтинга надежности 2025 года. Rivian, Cadillac, GMC, Jeep и Tesla признаны наименее надежными моделями.
Эксперты из США назвали 5 моделей самых ненадежных автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GoBankingRates.
Детали
Независимая некоммерческая организация Consumer Reports проанализировала данные о более чем 300 000 автомобилей. Это делалось для создания рейтинга надежности на 2025 год.
В результате были отобраны пять моделей авто, которые не отличаются особой надежностью.
Rivian
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100;
- Рейтинг надежности CarEdge: 18/100.
Cadillac
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100;
- Рейтинг надежности CarEdge: 27/100.
GMC
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;
- Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.
Jeep
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;
- Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.
Tesla
- Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100;
- Рейтинг надежности CarEdge: 36/100.
Напомним
Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году. В то же время Tesla впервые столкнулась с годовым спадом.