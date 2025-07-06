Эксперты назвали пять наименее надежных автомобилей 2025 года: список

Эксперты из США назвали 5 моделей самых ненадежных автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GoBankingRates.

Детали

Независимая некоммерческая организация Consumer Reports проанализировала данные о более чем 300 000 автомобилей. Это делалось для создания рейтинга надежности на 2025 год.

В результате были отобраны пять моделей авто, которые не отличаются особой надежностью.

Rivian

Рейтинг надежности Consumer Reports: 14 из 100;

Рейтинг надежности CarEdge: 18/100.

Cadillac

Рейтинг надежности Consumer Reports: 27/100;

Рейтинг надежности CarEdge: 27/100.

GMC

Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;

Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.

Jeep

Рейтинг надежности Consumer Reports: 33/100;

Рейтинг надежности CarEdge: 33/100.

Tesla

Рейтинг надежности Consumer Reports: 36/100;

Рейтинг надежности CarEdge: 36/100.

Напомним

Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году. В то же время Tesla впервые столкнулась с годовым спадом.