Tesla Model 3 отримає нову версію з батареєю NMC LG у Китаї: деталі
Київ • УНН
Tesla подала заявку на ліцензію для продажу нової версії седана Model 3 у Китаї. Ця одномоторна задньопривідна версія оснащена потрійною батареєю NMC від LG, яка раніше була доступна лише у повнопривідних моделях.
Компанія Tesla Ілона Маска подала заявку щодо отримання ліцензії на продаж нового варіанту седана Model 3 в Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на carnewschina.com.
Деталі
Йдеться про одномоторну задньопривідну (RWD) версію седана, яка оснащена потрійною батареєю NMC від LG. Ця батарея доступна лише у повнопривідних (AWD) версіях Long-range або Performance.
Наразі Tesla пропонує три версії седана Model 3 в Китаї: RWD, Long Range AWD та Performance AWD.
Версія початкового рівня RWD оснащена одним електродвигуном і має запас ходу 634 км CLTC завдяки літій-залізо-фосфатній (LFP) батареї CATL ємністю 62,5 кВт-год. Оскільки LFP батареї є більш доступними, ніж NMC, ця версія коштує 235 500 юанів або 32 830 доларів США.
Версія Long-range AWD пропонує запас ходу в 753 км CLTC завдяки потрійному акумулятору NMC 78,4 кВт-год від LG. Ця версія коштує 285 500 юанів або 39 800 доларів США.
Нова версія Model 3, нещодавно оприлюднена китайським регулятором, поєднує в собі варіант RWD початкового рівня з більш дорогим акумулятором NMC LG.
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