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Tesla Model 3 отримає нову версію з батареєю NMC LG у Китаї: деталі

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Tesla подала заявку на ліцензію для продажу нової версії седана Model 3 у Китаї. Ця одномоторна задньопривідна версія оснащена потрійною батареєю NMC від LG, яка раніше була доступна лише у повнопривідних моделях.

Tesla Model 3 отримає нову версію з батареєю NMC LG у Китаї: деталі

Компанія Tesla Ілона Маска подала заявку щодо отримання ліцензії на продаж нового варіанту седана Model 3 в Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на carnewschina.com.

Деталі

Йдеться про одномоторну задньопривідну (RWD) версію седана, яка оснащена потрійною батареєю NMC від LG. Ця батарея доступна лише у повнопривідних (AWD) версіях Long-range або Performance.

Наразі Tesla пропонує три версії седана Model 3 в Китаї: RWD, Long Range AWD та Performance AWD.

Версія початкового рівня RWD оснащена одним електродвигуном і має запас ходу 634 км CLTC завдяки літій-залізо-фосфатній (LFP) батареї CATL ємністю 62,5 кВт-год. Оскільки LFP батареї є більш доступними, ніж NMC, ця версія коштує 235 500 юанів або 32 830 доларів США.

Версія Long-range AWD пропонує запас ходу в 753 км CLTC завдяки потрійному акумулятору NMC 78,4 кВт-год від LG. Ця версія коштує 285 500 юанів або 39 800 доларів США.

Нова версія Model 3, нещодавно оприлюднена китайським регулятором, поєднує в собі варіант RWD початкового рівня з більш дорогим акумулятором NMC LG.

Нагадаємо

Незалежна некомерційна організація Consumer Reports назвала п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року. Це Rivian, Cadillac, GMC, Jeep та Tesla.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини СвітуТехнологіїАвто
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Ілон Маск
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