Tesla Model 3 получит новую версию с батареей NMC LG в Китае: детали
Киев • УНН
Tesla подала заявку на лицензию для продажи новой версии седана Model 3 в Китае. Эта одномоторная заднеприводная версия оснащена тройной батареей NMC от LG, которая ранее была доступна только в полноприводных моделях.
Компания Tesla Илона Маска подала заявку на получение лицензии на продажу нового варианта седана Model 3 в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на carnewschina.com.
Детали
Речь идет об одномоторной заднеприводной (RWD) версии седана, которая оснащена тройной батареей NMC от LG. Эта батарея доступна только в полноприводных (AWD) версиях Long-range или Performance.
Сейчас Tesla предлагает три версии седана Model 3 в Китае: RWD, Long Range AWD и Performance AWD.
Версия начального уровня RWD оснащена одним электродвигателем и имеет запас хода 634 км CLTC благодаря литий-железо-фосфатной (LFP) батарее CATL емкостью 62,5 кВт-ч. Поскольку LFP батареи более доступны, чем NMC, эта версия стоит 235 500 юаней или 32 830 долларов США.
Версия Long-range AWD предлагает запас хода в 753 км CLTC благодаря тройному аккумулятору NMC 78,4 кВт-ч от LG. Эта версия стоит 285 500 юаней или 39 800 долларов США.
Новая версия Model 3, недавно обнародованная китайским регулятором, сочетает в себе вариант RWD начального уровня с более дорогим аккумулятором NMC LG.
Напомним
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