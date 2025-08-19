Tesla официально представила шестиместную Model YL
Киев • УНН
Tesla официально представила в Китае новую 6-местную Model YL. Ее цена стартует от 339 000 китайских юаней, а поставки начнутся в сентябре.
Tesla официально представила в Китае Model YL, новую, более крупную 6-местную Model Y, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Цена стартует от 339 000 китайских юаней, что эквивалентно примерно 47 000 долларов США. Это примерно на 3600 долларов США дороже, чем Model Y Long Range AWD в Китае.
Запас хода по циклу CLTC составляет 751 км, что обычно обеспечивает больший запас хода, чем по стандартам WLTP и EPA.
Для сравнения, большая версия достигает примерно такого же запаса хода, что и меньшая Model Y Long Range AWD благодаря большей аккумуляторной батарее.
В прошлом месяце были опубликованы первые технические характеристики и габариты, подтверждающие увеличение длины примерно на 180 мм, высоты примерно на 24 мм и колесной базы также на 150 мм.
Теперь Tesla подтвердила несколько дополнительных характеристик, включая объем багажного отделения до 2539 литров и электрические подлокотники на сиденьях второго ряда.
Автопроизводитель планирует начать поставки в сентябре.
"Цена вполне разумна по сравнению с текущей линейкой Tesla, что делает обновление относительно доступным. Однако он значительно дороже других 6-местных полностью электрических внедорожников в Китае, таких как Onvo L90, который примерно на 8000 долларов дешевле", - отмечается в публикации.
