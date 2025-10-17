Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робіт
Кирило Дмитрієв звернувся до Ілона Маска з пропозицією побудувати тунель через Берингову протоку. Проєкт вартістю менше 8 млрд доларів США та терміном реалізації менше 8 років може стати символом співпраці.
Давній союзник російського диктатора володимира путіна, очільник російського фонду прямих інвестицій кирило дмітрієв звернувся до Ілона Маска з пропозицією побудувати тунель через Берингову протоку. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
За його словами, цей проект можна реалізувати з використанням технологій The Boring Company менш ніж за 8 млрд доларів США і менш ніж за 8 років. На його думку, це могло б стати символом технологічного співробітництва між Євразією та Америкою.
дмітрієв опублікував одразу кілька фото, пов’язаних з цим проєктом. Перше – це малюнок ручкою від руки зі схемою шляху, що з'єднує Чукотку з Аляскою, і написом англійською: "Міст Кеннеді-Хрущова можна і потрібно побудувати між Аляскою і росією негайно".
Малюнок взяли з листа громадянина США Дага Сандстрема, який той надіслав на ім'я тодішнього першого секретаря ЦК Компартії Радянського Союзу Микити Хрущова у зв’язку з вбивством президента США Джона Кеннеді в 1963 році.
Друге фото - сучасний план тунелю тим самим маршрутом, повідомивши: це може бути "тунель путіна-Трампа" вартістю 8 млрд доларів.
