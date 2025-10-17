Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работ

$41.640.12
Эксклюзив
08:14 • 9796 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26823 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
05:53 • 20663 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52389 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57332 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21 • 41323 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41901 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40728 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64349 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37959 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных
17 октября, 00:39 • 16748 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России
17 октября, 02:15 • 17396 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ
17 октября, 03:09 • 10272 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW
04:11 • 5530 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго
07:42 • 16631 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Эксклюзив
07:15 • 26828 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 12:39 • 64350 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 94561 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод
16 октября, 07:27 • 62638 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
16 октября, 07:09 • 85594 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венгрия
Крым
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
15 октября, 15:48 • 46040 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
15 октября, 00:05 • 94349 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
14 октября, 13:19 • 71114 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
14 октября, 13:05 • 72431 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре
13 октября, 15:39 • 76944 просмотра
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фильм
IPad Pro

Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работ

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Кирилл Дмитриев обратился к Илону Маску с предложением построить тоннель через Берингов пролив. Проект стоимостью менее 8 млрд долларов США и сроком реализации менее 8 лет может стать символом сотрудничества.

Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работ

Давний союзник российского диктатора владимира путина, глава российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев обратился к Илону Маску с предложением построить тоннель через Берингов пролив. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По его словам, этот проект можно реализовать с использованием технологий The Boring Company менее чем за 8 млрд долларов США и менее чем за 8 лет. По его мнению, это могло бы стать символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.

дмитриев опубликовал сразу несколько фото, связанных с этим проектом. Первое – это рисунок ручкой от руки со схемой пути, соединяющего Чукотку с Аляской, и надписью на английском: "Мост Кеннеди-Хрущева можно и нужно построить между Аляской и россией немедленно".

Рисунок взяли из письма гражданина США Дага Сандстрема, которое тот направил на имя тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Советского Союза Никиты Хрущева в связи с убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Второе фото - современный план тоннеля по тому же маршруту, сообщив: это может быть "тоннель путина-Трампа" стоимостью 8 млрд долларов.

Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT30.09.2025, 19:19 • 3825 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
Владимир Путин
Аляска
Никита Хрущев
Джон Ф. Кеннеди
Дональд Трамп
Илон Маск