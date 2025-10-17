Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работ
Киев • УНН
Кирилл Дмитриев обратился к Илону Маску с предложением построить тоннель через Берингов пролив. Проект стоимостью менее 8 млрд долларов США и сроком реализации менее 8 лет может стать символом сотрудничества.
Давний союзник российского диктатора владимира путина, глава российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев обратился к Илону Маску с предложением построить тоннель через Берингов пролив. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
По его словам, этот проект можно реализовать с использованием технологий The Boring Company менее чем за 8 млрд долларов США и менее чем за 8 лет. По его мнению, это могло бы стать символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.
дмитриев опубликовал сразу несколько фото, связанных с этим проектом. Первое – это рисунок ручкой от руки со схемой пути, соединяющего Чукотку с Аляской, и надписью на английском: "Мост Кеннеди-Хрущева можно и нужно построить между Аляской и россией немедленно".
Рисунок взяли из письма гражданина США Дага Сандстрема, которое тот направил на имя тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Советского Союза Никиты Хрущева в связи с убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Второе фото - современный план тоннеля по тому же маршруту, сообщив: это может быть "тоннель путина-Трампа" стоимостью 8 млрд долларов.
