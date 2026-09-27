Мощный шторм обрушился на северо-восток США, около 100 тысяч человек остались без электричества
Киев • УНН
Шторм вызвал отключения электроэнергии, подтопления и отмену более 200 авиарейсов. Ненастье продлится еще несколько дней.
Мощный шторм обрушился на северо-восток США, вызвав масштабные отключения электроэнергии, подтопления и отмену авиарейсов. В субботу около 100 тысяч потребителей оставались без света, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Непогода охватила Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс, Делавэр и другие штаты. На Лонг-Айленде улицы затопило настолько, что местные жители передвигались по ним на каяках.
В прибрежных районах Нью-Джерси вода подтопила дома и причалы, а в Оушен-Сити, штат Мэриленд, мощные волны вызвали эрозию пляжей и затопление.
Отменены сотни авиарейсов
Из-за шторма отменили более 200 рейсов в аэропорты Бостона, Нантакета, Мартас-Винъярда и Нью-Йорка и обратно. Также были отменены концерты, в частности выступления Эда Ширана в Массачусетсе.
Синоптики предупредили, что непогода продлится в течение следующих нескольких дней. На отдельных участках побережья порывы ветра могут превышать 100 км/ч, а сильные дожди и высокие приливы будут создавать угрозу новых подтоплений.
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