В Италии из-за пепла Этны приостановили работу одного из крупнейших аэропортов страны
Киев • УНН
Аэропорт Катании приостановил прием рейсов из-за пепла Этны и непогоды. Ограничение будет действовать как минимум до 10:00 27 сентября.
Рейсы в аэропорту Катании на Сицилии приостановили из-за вулканического пепла, вызванного продолжительной активностью Этны, и неблагоприятных погодных условий. Все прилёты в аэропорт приостановлены как минимум до воскресенья, сообщает Reuters, пишет УНН.
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Компания — оператор аэропорта сообщила, что ограничения на прилёт самолётов будут действовать до 10:00 по Гринвичу 27 сентября.
Аэропорт Катании является пятым по пассажиропотоку в Италии, поэтому ограничения могут повлиять на значительное количество рейсов и пассажиров.
Этна не впервые останавливает авиасообщение
Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. Его активность регулярно вызывает проблемы для авиасообщения на Сицилии из-за выбросов вулканического пепла.
Этим летом выбросы были особенно интенсивными. Из-за активности вулкана работу аэропорта Катании уже неоднократно ограничивали, что повлияло на тысячи путешественников в разгар туристического сезона.
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