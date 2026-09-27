В Италии из-за пепла Этны приостановили работу одного из крупнейших аэропортов страны

Рейсы в аэропорту Катании на Сицилии приостановили из-за вулканического пепла, вызванного продолжительной активностью Этны, и неблагоприятных погодных условий. Все прилёты в аэропорт приостановлены как минимум до воскресенья, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Компания — оператор аэропорта сообщила, что ограничения на прилёт самолётов будут действовать до 10:00 по Гринвичу 27 сентября.

Аэропорт Катании является пятым по пассажиропотоку в Италии, поэтому ограничения могут повлиять на значительное количество рейсов и пассажиров.

Этна не впервые останавливает авиасообщение

Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. Его активность регулярно вызывает проблемы для авиасообщения на Сицилии из-за выбросов вулканического пепла.

Этим летом выбросы были особенно интенсивными. Из-за активности вулкана работу аэропорта Катании уже неоднократно ограничивали, что повлияло на тысячи путешественников в разгар туристического сезона.

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