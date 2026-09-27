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В Італії через попіл з Етни призупинили роботу одного з найбільших аеропортів країни

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Аеропорт Катанії призупинив приймання рейсів через попіл Етни та негоду. Обмеження діятиме щонайменше до 10:00 27 вересня.

В Італії через попіл з Етни призупинили роботу одного з найбільших аеропортів країни

Рейси в аеропорту Катанії на Сицилії призупинили через вулканічний попіл, спричинений тривалою активністю Етни, та несприятливі погодні умови. Усі прибуття до аеропорту зупинені щонайменше до неділі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія-оператор аеропорту повідомила, що обмеження на прибуття літаків діятиме до 10:00 за Гринвічем 27 вересня.

Аеропорт Катанії є п'ятим за пасажиропотоком в Італії, тому обмеження можуть вплинути на значну кількість рейсів і пасажирів.

Етна не вперше зупиняє авіасполучення

Етна є найвищим та найактивнішим вулканом Європи. Його активність регулярно спричиняє проблеми для авіасполучення на Сицилії через викиди вулканічного попелу.

Цього літа викиди були особливо інтенсивними. Через активність вулкана роботу аеропорту Катанії вже неодноразово обмежували, що вплинуло на тисячі мандрівників у розпал туристичного сезону.

В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинено роботу аеропорту Джакарти06.09.26, 07:31 • 10301 перегляд

Степан Гафтко

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Reuters
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