В Італії через попіл з Етни призупинили роботу одного з найбільших аеропортів країни

Рейси в аеропорту Катанії на Сицилії призупинили через вулканічний попіл, спричинений тривалою активністю Етни, та несприятливі погодні умови. Усі прибуття до аеропорту зупинені щонайменше до неділі, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Компанія-оператор аеропорту повідомила, що обмеження на прибуття літаків діятиме до 10:00 за Гринвічем 27 вересня.

Аеропорт Катанії є п'ятим за пасажиропотоком в Італії, тому обмеження можуть вплинути на значну кількість рейсів і пасажирів.

Етна не вперше зупиняє авіасполучення

Етна є найвищим та найактивнішим вулканом Європи. Його активність регулярно спричиняє проблеми для авіасполучення на Сицилії через викиди вулканічного попелу.

Цього літа викиди були особливо інтенсивними. Через активність вулкана роботу аеропорту Катанії вже неодноразово обмежували, що вплинуло на тисячі мандрівників у розпал туристичного сезону.

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