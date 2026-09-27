Потужний шторм накрив північний схід США, близько 100 тисяч людей залишилися без світла

Фото: АР

Потужний шторм накрив північний схід США, спричинивши масштабні відключення електроенергії, підтоплення та скасування авіарейсів. У суботу близько 100 тисяч споживачів залишалися без світла, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Негода охопила Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Массачусетс, Делавер та інші штати. На Лонг-Айленді вулиці затопило настільки, що місцеві жителі пересувалися ними на каяках.

У прибережних районах Нью-Джерсі вода підтопила будинки та пристані, а в Оушен-Сіті у штаті Меріленд потужні хвилі спричинили ерозію пляжів і затоплення.

Скасовані сотні авіарейсів

Через шторм скасували понад 200 рейсів до та з аеропортів Бостона, Нантакета, Мартас-Він'ярда та Нью-Йорка. Також були скасовані концерти, зокрема виступи Еда Ширана у Массачусетсі.

Синоптики попередили, що негода триватиме протягом наступних кількох днів. На окремих ділянках узбережжя пориви вітру можуть перевищувати 100 км/год, а сильні дощі та високі припливи створюватимуть загрозу нових підтоплень.

В Італії через попіл з Етни призупинили роботу одного з найбільших аеропортів країни