Потужний шторм накрив північний схід США, близько 100 тисяч людей залишилися без світла

$44.9751.12
ukenru
22:55 • 2310 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
21:56 • 5766 перегляди
росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
20:55 • 11484 перегляди
Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
20:16 • 12930 перегляди
Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі
18:01 • 12524 перегляди
путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський
26 вересня, 12:12 • 30095 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
26 вересня, 10:30 • 32576 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
26 вересня, 10:23 • 24142 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
26 вересня, 09:29 • 24023 перегляди
Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рфPhoto
26 вересня, 07:54 • 22798 перегляди
Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0.9м/с
70%
757мм
Популярнi новини
У Німеччині заявили, що участь путіна у саміті G20 може започаткувати переговори про припинення війни в Україні26 вересня, 13:47 • 9038 перегляди
На Дніпропетровщині через авіаудар рф загинули неповнолітня дівчина та жінка, поранено дитину26 вересня, 14:08 • 4874 перегляди
Україна залучила від Японії 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров’я - Корецький 26 вересня, 14:52 • 4288 перегляди
Трамп закликав Зеленського та путіна домовитися про завершення війни 26 вересня, 15:57 • 5504 перегляди
Як закладам освіти працювати під час відключень світла - у МОН дали рекомендації26 вересня, 16:42 • 8102 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 37627 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 53500 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 59678 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 52010 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 48003 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Канада
Франція
Реклама
УНН Lite
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька23:06 • 326 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo22:06 • 1036 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри21:05 • 2814 перегляди
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я26 вересня, 12:00 • 19988 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo26 вересня, 11:20 • 20547 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Facebook

Потужний шторм накрив північний схід США, близько 100 тисяч людей залишилися без світла

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Шторм спричинив відключення електроенергії, підтоплення та скасування понад 200 авіарейсів. Негода триватиме ще кілька днів.

Потужний шторм накрив північний схід США, близько 100 тисяч людей залишилися без світла
Фото: АР

Потужний шторм накрив північний схід США, спричинивши масштабні відключення електроенергії, підтоплення та скасування авіарейсів. У суботу близько 100 тисяч споживачів залишалися без світла, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Негода охопила Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Массачусетс, Делавер та інші штати. На Лонг-Айленді вулиці затопило настільки, що місцеві жителі пересувалися ними на каяках.

У прибережних районах Нью-Джерсі вода підтопила будинки та пристані, а в Оушен-Сіті у штаті Меріленд потужні хвилі спричинили ерозію пляжів і затоплення.

Скасовані сотні авіарейсів

Через шторм скасували понад 200 рейсів до та з аеропортів Бостона, Нантакета, Мартас-Він'ярда та Нью-Йорка. Також були скасовані концерти, зокрема виступи Еда Ширана у Массачусетсі.

Синоптики попередили, що негода триватиме протягом наступних кількох днів. На окремих ділянках узбережжя пориви вітру можуть перевищувати 100 км/год, а сильні дощі та високі припливи створюватимуть загрозу нових підтоплень.

В Італії через попіл з Етни призупинили роботу одного з найбільших аеропортів країни27.09.26, 00:37 • 1198 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Ураган в США
Відключення світла
Електроенергія
Нью-Джерсі
Ассошіейтед Прес
Делавер
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки