На северо-востоке США расширили чрезвычайное положение из-за дефицита топлива и морозов

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В США правительство продлило действие экстренного режима в энергетической отрасли для северо-восточных штатов до 15 января. Это решение обусловлено аварией на промышленном объекте и приближением мощного зимнего шторма.

На северо-востоке США расширили чрезвычайное положение из-за дефицита топлива и морозов

Правительство США продлило и расширило действие чрезвычайного режима в энергетической отрасли для северо-восточных штатов до 15 января. Решение обусловлено аварией на крупном промышленном объекте и приближением мощного зимнего шторма, угрожающего перебоями в отоплении тысяч домов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Федеральное управление безопасности автоперевозок временно отменило правила относительно времени отдыха водителей грузовиков. Это позволит бесперебойно доставлять пропан, природный газ и мазут в регионы, где наблюдается дефицит. Изначально мера касалась только Нью-Йорка, Нью-Джерси, Делавэра и Пенсильвании, однако теперь в список добавились Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Западная Вирджиния.

Причина кризиса: авария в Пенсильвании

Проблемы с поставками начались после инцидента на трансформаторе терминала Marcus Hook компании Energy Transfer LP, произошедшего 19 ноября. Из-за отключения электроэнергии объект не мог отгружать топливо, что вынудило компанию объявить форс-мажор.

Рождественский коллапс в Калифорнии: мощные штормы и угроза наводнений сорвали праздничные поездки миллионов23.12.25, 20:55 • 3838 просмотров

По данным Национальной ассоциации пропанового газа, клиенты компании "были распределены, что означало, что они могли получать только часть своих контрактных закупок и получали 70% своих нагрузок".

Прогнозы и влияние на рынок

Несмотря на логистические трудности, запасы топлива на восточном побережье сейчас соответствуют показателям прошлого года. Розничные цены выросли незначительно – примерно на 5 центов с момента аварии.

Однако метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации: в Нью-Йорке ожидается до 20 сантиметров снега и резкое похолодание. Экстренное освобождение водителей от ограничений должно создать "подушку безопасности" и обеспечить восполнение пробелов в поставках топлива до наступления пиковых морозов на следующей неделе.

Южной Калифорнии угрожает рождественское наводнение из-за мощного зимнего шторма24.12.25, 17:53 • 2424 просмотра

Степан Гафтко

