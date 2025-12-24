На северо-востоке США расширили чрезвычайное положение из-за дефицита топлива и морозов
Правительство США продлило и расширило действие чрезвычайного режима в энергетической отрасли для северо-восточных штатов до 15 января. Решение обусловлено аварией на крупном промышленном объекте и приближением мощного зимнего шторма, угрожающего перебоями в отоплении тысяч домов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Федеральное управление безопасности автоперевозок временно отменило правила относительно времени отдыха водителей грузовиков. Это позволит бесперебойно доставлять пропан, природный газ и мазут в регионы, где наблюдается дефицит. Изначально мера касалась только Нью-Йорка, Нью-Джерси, Делавэра и Пенсильвании, однако теперь в список добавились Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Западная Вирджиния.
Причина кризиса: авария в Пенсильвании
Проблемы с поставками начались после инцидента на трансформаторе терминала Marcus Hook компании Energy Transfer LP, произошедшего 19 ноября. Из-за отключения электроэнергии объект не мог отгружать топливо, что вынудило компанию объявить форс-мажор.
По данным Национальной ассоциации пропанового газа, клиенты компании "были распределены, что означало, что они могли получать только часть своих контрактных закупок и получали 70% своих нагрузок".
Прогнозы и влияние на рынок
Несмотря на логистические трудности, запасы топлива на восточном побережье сейчас соответствуют показателям прошлого года. Розничные цены выросли незначительно – примерно на 5 центов с момента аварии.
Однако метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации: в Нью-Йорке ожидается до 20 сантиметров снега и резкое похолодание. Экстренное освобождение водителей от ограничений должно создать "подушку безопасности" и обеспечить восполнение пробелов в поставках топлива до наступления пиковых морозов на следующей неделе.
