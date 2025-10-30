Где в США лучше живут пенсионеры: ТОП-10 штатов

В США назвали лучшие штаты, где могут жить люди после выхода на пенсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Для осуществления исследования были использованы данные Бюро переписи населения США, Бюро статистики труда США и Центры по контролю и профилактике заболеваний. В данном исследовании был оценен каждый штат по следующим категориям:

доступность;

качество жизни;

здравоохранение.

Кроме того, в рамках этих категорий было 46 вторичных показателей, таких как доля населения в возрасте 65 лет и старше, качество государственных больниц и общая налоговая привлекательность.

В первую 10-ку лучших штатов США для проживания пенсионеров вошли Флорида, Миннесота, Колорадо, Вайоминг, Южная Дакота, Пенсильвания, Нью-Гэмпшир, Делавэр, Северная Дакота и Висконсин.

