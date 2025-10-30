Де в США краще живуть пенсіонери: ТОП-10 штатів
Київ • УНН
Дослідження визначило Флориду, Міннесоту та Колорадо серед 10 найкращих штатів США для життя на пенсії. Оцінка базувалася на доступності, якості життя та охороні здоров'я.
У США назвали кращі штати, де можуть жити люди після виходу на пенсію. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
Для здійснення дослідження були використані дані Бюро перепису населення США, Бюро статистики праці США та Центри з контролю та профілактики захворювань. У даному дослідженні було оцінено кожен штат за наступними категоріями:
- доступність;
- якість життя;
- охорона здоров'я.
Крім того, в межах цих категорій було 46 вторинних показників, таких як частка населення віком 65 років і старше, якість державних лікарень та загальна податкова привабливість.
У першу 10-ку найкращих штатів США для проживання пенсіонерів увійшли Флоріда, Міннесота, Колорадо, Вайомінг, Південна Дакота, Пенсільванія, Нью-Гемпшир, Делавер, Північна Дакота і Вісконсін.
