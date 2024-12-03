Суд США в другові заблокував багатомільярдний пакет зарплат Маска в Tesla

Суд штата Делавэр вновь заблокировал огромный пакет зарплат для генерального директора Tesla Илона Маска, который был одобрен акционерами компании. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Пакет, общая стоимость которого оценивается в 56 миллиардов долларов (примерно 53 миллиарда евро), был отклонен судьей еще в январе этого года из-за его необоснованности и несправедливости по отношению к акционерам.

Несмотря на решение суда, акционеры Tesla в июне вновь утвердили этот факт, однако в понедельник судья постановил, что новое голосование не может отменить его январское решение. Это означает, что компания и Маск снова не могут реализовать предложенный пакет компенсации.

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