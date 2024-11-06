Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах

ukenru
Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 28592 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 44400 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 118840 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 132662 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 155743 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 173890 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 158901 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 145847 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 204875 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 124251 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Биткоин установил новый рекорд на фоне промежуточных результатов выборов в США

Биткоин установил новый рекорд на фоне промежуточных результатов выборов в США

03:41 • 109896 просмотра
В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения

В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения

04:11 • 36120 просмотра
Обновленные промежуточные результаты выборов США: Трамп держит лидерство

Обновленные промежуточные результаты выборов США: Трамп держит лидерство

04:27 • 49248 просмотра
Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов

Трамп одержал победу в одном из «шатких» штатов

04:50 • 44202 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 36123 просмотра
публикации
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 23149 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 36123 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 125856 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 127104 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

5 ноября 2024, 10:35 • 147677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 25069 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 125652 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 130842 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 149512 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 153402 просмотра
Актуальное
Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах

Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах

Киев  •  УНН

13:17 • 237 просмотра

Read in English

После победы Дональда Трампа на президентских выборах США акции Trump Media выросли на 30%, а Tesla - на 15%. Рыночные индексы достигли исторических максимумов на фоне ожиданий снижения налогов.

Акции Trump Media, Tesla и ряда других компаний с низкой капитализацией, ориентированных на внутренний рынок, резко выросли в среду на фоне триумфа Дональда Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции Tesla подскочили на 15%, поскольку генеральный директор Илон Маск поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании. Трамп пообещал назначить Маска председателем правительственной комиссии по вопросам эффективности.

Акции Trump Media & Technology Group, в которой бывший президент владеет контрольным пакетом акций, взлетели примерно на 30%. От своего исторического минимума, достигнутого в конце сентября, она подорожала почти втрое. В последний раз его доля оценивалась примерно в 5 миллиардов долларов.

Между тем фьючерсы на S&P 500 и Dow достигли исторического максимума, а фьючерсы, привязанные к индексу Russell 2000, выросли на 6,2% на ставках на то, что американские компании получат выгоду от снижения налогов и тарифов, которые будут способствовать внутреннему производству.

"Рынок считает, что президентство Трампа даст толчок к росту в краткосрочной перспективе благодаря некоторому облегчению корпоративных налогов и дерегуляции", - сказал в комментарии Reuters Фредерик Карьер, руководитель инвестиционной стратегии RBC Wealth Management на Британских островах и в Азии.

Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ отложить увеличение добычи - Reuters4 ноября 2024, 08:43 • 20563 просмотра

Он напомнил, что и историческом опыте победа республиканцев была сильным фоном для S&P 500, тогда как президентство республиканцев с расколотым Конгрессом дало более приглушенный результат.

Котировки акций JPMorgan Chase (JPM.N), Bank of America (BAC.N) и Wells Fargo (WFC.N), которые обычно чувствительны к экономическим перспективам США, подскочили от 7% до 9%.

Победа Трампа, который позиционирует себя как сторонник криптовалют, подняла биткоин до рекордного уровня. Криптовалюты Coinbase (COIN.O), MicroStrategy (MSTR.O), Riot Platforms (RIOT.O), MARA Holdings (MARA.O) подскочили между 10% и 13%.

Напомним

Президент Франции предложил 27 странам-членам ЕС скоординировать совместную стратегию после потенциальной победы Трампа. 

Трамп набрал 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы - прогноз6 ноября 2024, 11:15 • 11131 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
bitkoinБиткойн
jpmorgan-chaseJPMorgan Chase
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты