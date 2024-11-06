Акции Trump Media и Tesla выросли после второй победы Трампа на выборах

Акции Trump Media, Tesla и ряда других компаний с низкой капитализацией, ориентированных на внутренний рынок, резко выросли в среду на фоне триумфа Дональда Трампа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции Tesla подскочили на 15%, поскольку генеральный директор Илон Маск поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании. Трамп пообещал назначить Маска председателем правительственной комиссии по вопросам эффективности.

Акции Trump Media & Technology Group, в которой бывший президент владеет контрольным пакетом акций, взлетели примерно на 30%. От своего исторического минимума, достигнутого в конце сентября, она подорожала почти втрое. В последний раз его доля оценивалась примерно в 5 миллиардов долларов.

Между тем фьючерсы на S&P 500 и Dow достигли исторического максимума, а фьючерсы, привязанные к индексу Russell 2000, выросли на 6,2% на ставках на то, что американские компании получат выгоду от снижения налогов и тарифов, которые будут способствовать внутреннему производству.

"Рынок считает, что президентство Трампа даст толчок к росту в краткосрочной перспективе благодаря некоторому облегчению корпоративных налогов и дерегуляции", - сказал в комментарии Reuters Фредерик Карьер, руководитель инвестиционной стратегии RBC Wealth Management на Британских островах и в Азии.

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Он напомнил, что и историческом опыте победа республиканцев была сильным фоном для S&P 500, тогда как президентство республиканцев с расколотым Конгрессом дало более приглушенный результат.

Котировки акций JPMorgan Chase (JPM.N), Bank of America (BAC.N) и Wells Fargo (WFC.N), которые обычно чувствительны к экономическим перспективам США, подскочили от 7% до 9%.

Победа Трампа, который позиционирует себя как сторонник криптовалют, подняла биткоин до рекордного уровня. Криптовалюты Coinbase (COIN.O), MicroStrategy (MSTR.O), Riot Platforms (RIOT.O), MARA Holdings (MARA.O) подскочили между 10% и 13%.

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