Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ отложить увеличение добычи - Reuters

Цены на нефть выросли в понедельник более чем на 1 доллар после того, как ОПЕК+ решила отложить на месяц увеличение добычи. Это произошло на фоне подготовки рынка к событиям, таким как выборы президента США и важная встреча в Китае.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Brent подорожал на 1,39 долл. до 74,49 долл. за баррель, а американская нефть WTI выросла на 1,41 долл. до 70,90 долл. за баррель. В воскресенье ОПЕК+ объявила, что продолжит сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки еще на месяц в декабре. Ранее они планировали увеличить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки с декабря, но отложили это из-за низких цен и слабого спроса.

Аналитики ING отметили, что хотя отсрочка на месяц не очень меняет ситуацию, она может указывать на готовность ОПЕК+ поддерживать цены.

На прошлой неделе цены на нефть Brent и WTI снизились из-за высокой добычи в США, но в пятницу немного выросли из-за сообщения о возможном ударе Ирана по Израилю. Некоторые аналитики сомневаются, будет ли этот рост продолжаться, так как предыдущие подъемы из-за подобных новостей быстро угасали.

Ожидается, что цены будут оставаться на текущем уровне, хотя могут встретить сопротивление у отметки 78,50 долл. На этой неделе рынки также ждут выборы президента США и заседание Федерального резерва, где могут быть снижены процентные ставки.

Напомним

На прошлой неделе, цены на нефть выросли на более чем на 1 доллар за баррель после сообщений о том, что Иран готовил ответный удар по Израилю.