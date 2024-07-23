Президент США Джо Байден вернется в Белый дом во вторник после того, как на прошлой неделе получил положительный результат теста на Covid-19.

Как сообщается, Байден завершит свою самоизоляцию в Рехобот-Бич, штат Делавэр, и прибудет в столицу США.

Впрочем, во вторник президент не имеет запланированных публичных мероприятий.

Президент США Джо Байден захворів на COVID-19