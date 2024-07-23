Киев • УНН
Президент США Джо Байден завершает самоизоляцию в Делавэре и возвращается в Белый дом во вторник. Он получил положительный тест на COVID-19 на прошлой неделе, но публичных мероприятий на вторник не запланировано.
Президент США Джо Байден вернется в Белый дом во вторник после того, как на прошлой неделе получил положительный результат теста на Covid-19.
Как сообщается, Байден завершит свою самоизоляцию в Рехобот-Бич, штат Делавэр, и прибудет в столицу США.
Впрочем, во вторник президент не имеет запланированных публичных мероприятий.
Президент США Джо Байден захворів на COVID-1917 июля 2024, 22:34 • 103228 просмотров