Сара Макбрайд становится первой трансгендерной конгрессвумен в США

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 111286 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 122735 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сара Макбрайд становится первой трансгендерной конгрессвумен в США

Сара Макбрайд становится первой трансгендерной конгрессвумен в США

Киев  •  УНН

07:48 • 8693 просмотра

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Сара Макбрайд стала первой открытой трансгендерной конгрессвумен, выиграв выборы в штате Делавэр. 34-летняя политик будет представлять свой родной штат в Палате представителей США.

34-летняя женщина теперь будет представлять свой родной штат Делавэр в Палате представителей.

Пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Сенатор от штата Делавэр Сара Макбрайд во вторник получила единственное место в Палате представителей, таким образом, став первым открытым трансгендерным лицом, избранным в Конгресс.

Уроженка штата Делавэр, МакБрайд принесет в Палату представителей не только голос своего округа, но и надежду на большую инклюзивность и разнообразие в американской политике, пишут СМИ.

Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов6 ноября 2024, 00:09 • 22038 просмотров

«Сегодняшний вечер является свидетельством для жителей Делавэра, что здесь, в нашем соседнем штате, мы оцениваем кандидатов на основе их идей, а не их личностей», - сказала Макбрайд на праздновании победы демократов в ночь выборов во вторник вечером.

Республиканцы получили контроль над Сенатом США - Reuters6 ноября 2024, 06:57 • 9671 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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