Сара Макбрайд становится первой трансгендерной конгрессвумен в США
Киев • УНН
Сара Макбрайд стала первой открытой трансгендерной конгрессвумен, выиграв выборы в штате Делавэр. 34-летняя политик будет представлять свой родной штат в Палате представителей США.
34-летняя женщина теперь будет представлять свой родной штат Делавэр в Палате представителей.
Пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Сенатор от штата Делавэр Сара Макбрайд во вторник получила единственное место в Палате представителей, таким образом, став первым открытым трансгендерным лицом, избранным в Конгресс.
Уроженка штата Делавэр, МакБрайд принесет в Палату представителей не только голос своего округа, но и надежду на большую инклюзивность и разнообразие в американской политике, пишут СМИ.
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«Сегодняшний вечер является свидетельством для жителей Делавэра, что здесь, в нашем соседнем штате, мы оцениваем кандидатов на основе их идей, а не их личностей», - сказала Макбрайд на праздновании победы демократов в ночь выборов во вторник вечером.
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