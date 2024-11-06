Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов

Уже появились первые результаты экзит-полов из ключевых штатов, хотя результаты еще могут измениться. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Пенсильвания

Дональда Трампа поддерживают - 47%.

Камалу Харрис поддерживают - 46%.

Висконсин

Дональда Трампа поддерживают - 44%.

Камалу Харрис поддерживают - 47%.

[Мичиган

Дональда Трампа поддерживают - 45%.

Камалу Харрис поддерживают - 48%.

Джорджия

Дональда Трампа поддерживают - 46%.

Камалу Харрис поддерживают - 49%.

Аризона

Дональда Трампа поддерживают - 46%.

Камалу Харрис поддерживают - 46%.

Невада

Дональда Трампа поддерживают - 47%.

Камалу Харрис поддерживают - 44%.

В нескольких штатах сообщили о минировании избирательных участков, разведка США проверяет российские почтовые ящики