Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов
Киев • УНН
По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.
Уже появились первые результаты экзит-полов из ключевых штатов, хотя результаты еще могут измениться. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Пенсильвания
Дональда Трампа поддерживают - 47%.
Камалу Харрис поддерживают - 46%.
Висконсин
Дональда Трампа поддерживают - 44%.
Камалу Харрис поддерживают - 47%.
[Мичиган
Дональда Трампа поддерживают - 45%.
Камалу Харрис поддерживают - 48%.
Джорджия
Дональда Трампа поддерживают - 46%.
Камалу Харрис поддерживают - 49%.
Аризона
Дональда Трампа поддерживают - 46%.
Камалу Харрис поддерживают - 46%.
Невада
Дональда Трампа поддерживают - 47%.
Камалу Харрис поддерживают - 44%.
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