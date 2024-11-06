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14:10 • 104274 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов

Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов

Киев  •  УНН

00:09 • 2191 просмотра

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По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.

Уже появились первые результаты экзит-полов из ключевых штатов, хотя результаты еще могут измениться. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Пенсильвания

Дональда Трампа поддерживают - 47%.

Камалу Харрис поддерживают - 46%.

Висконсин

Дональда Трампа поддерживают - 44%.

Камалу Харрис поддерживают - 47%.

[Мичиган

Дональда Трампа поддерживают - 45%.

Камалу Харрис поддерживают - 48%.

Джорджия 

Дональда Трампа поддерживают - 46%.

Камалу Харрис поддерживают - 49%.

 Аризона 

Дональда Трампа поддерживают - 46%.

Камалу Харрис поддерживают - 46%.

Невада

Дональда Трампа поддерживают - 47%.

Камалу Харрис поддерживают - 44%.

В нескольких штатах сообщили о минировании избирательных участков, разведка США проверяет российские почтовые ящики5 ноября 2024, 20:31 • 9070 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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