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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В нескольких штатах сообщили о минировании избирательных участков, разведка США проверяет российские почтовые ящики

В нескольких штатах сообщили о минировании избирательных участков, разведка США проверяет российские почтовые ящики

Киев  •  УНН

20:31 • 5187 просмотра

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В день выборов президента США поступили сообщения о заминировании участков с российских электронных ящиков. ФБР и разведка США проверяют угрозы, хотя ни одна из них пока не подтвердилась.

В день выборов президента США в нескольких штатах сообщали о якобы заминировании избирательных участков, которые поступали с российских доменов электронных ящиков. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В ФБР заявили, что им известно об угрозах минирования избирательных участков в нескольких штатах, "многие из которых, как представляется, поступали с российских почтовых доменов". Однако ни одна из угроз пока не была признана достоверной.

Издание отмечает, что представители разведки США проверяют учетную запись электронной почты, которая использовала российский интернет-домен, как потенциальный источник неправдоподобных угроз минирования в день выборов в Грузии.

Напомним

Российские субъекты влияния распространили фейковое видео с ложными обвинениями в фальсификации выборов в Аризоне. Видео связано с "фабрикой троллей" пригожина и содержит фальшивое интервью с якобы бывшим помощником госсекретаря штата.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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