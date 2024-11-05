В нескольких штатах сообщили о минировании избирательных участков, разведка США проверяет российские почтовые ящики

В день выборов президента США в нескольких штатах сообщали о якобы заминировании избирательных участков, которые поступали с российских доменов электронных ящиков. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В ФБР заявили, что им известно об угрозах минирования избирательных участков в нескольких штатах, "многие из которых, как представляется, поступали с российских почтовых доменов". Однако ни одна из угроз пока не была признана достоверной.

Издание отмечает, что представители разведки США проверяют учетную запись электронной почты, которая использовала российский интернет-домен, как потенциальный источник неправдоподобных угроз минирования в день выборов в Грузии.

Напомним

Российские субъекты влияния распространили фейковое видео с ложными обвинениями в фальсификации выборов в Аризоне. Видео связано с "фабрикой троллей" пригожина и содержит фальшивое интервью с якобы бывшим помощником госсекретаря штата.