Республиканцы получили контроль над Сенатом США - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 107979 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 117263 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 141461 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 161411 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 150756 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 141786 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 192200 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 124079 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148528 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152234 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Солдаты КНДР понесли значительные потери во время первого боя ВСУ - NYT

Солдаты КНДР понесли значительные потери во время первого боя ВСУ - NYT

02:21 • 56814 просмотра
Промежуточные результаты выборов в США: кто лидирует

Промежуточные результаты выборов в США: кто лидирует

02:40 • 57632 просмотра
Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

Евросоюз начнет строить боевой корабль нового поколения

03:08 • 52596 просмотра
Байден поздравил демократов с победой - AP

Байден поздравил демократов с победой - AP

03:12 • 56592 просмотра
Биткоин установил новый рекорд на фоне промежуточных результатов выборов в США

Биткоин установил новый рекорд на фоне промежуточных результатов выборов в США

03:41 • 59954 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 111984 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 114067 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 135179 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 157806 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 192200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 121603 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 127209 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 146315 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 150469 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 128316 просмотра
Актуальное
Республиканцы получили контроль над Сенатом США - Reuters

Республиканцы получили контроль над Сенатом США - Reuters

Киев  •  УНН

06:57 • 897 просмотра

Read in English

Республиканская партия получила 51 место в Сенате США после побед в Западной Вирджинии и Огайо. Это дает партии Трампа контроль над как минимум одной палатой Конгресса и возможность влиять на назначение судей.

Республиканская партия получила контроль над Сенатом США, обеспечивая себе по крайней мере 51 место в верхней палате американского Конгресса, а 49 сенатских мест остается за Демократической партией. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

«Республиканцы получили контроль над Сенатом США благодаря победам в Западной Вирджинии и Огайо, гарантируя, что партия Дональда Трампа будет контролировать как минимум одну палату Конгресса в следующем году», - пишет издание.

Отмечается, что республиканцы смогут помочь Трампу назначить консервативных судей и другой правительственный персонал, если он выиграет президентскую гонку, или заблокировать большую часть повестки дня демократа Камалы Харрис, если она победит.

В Западной Вирджинии на выборах победил республиканец Джим Джастис, заняв место, которое ранее занимал сенатор Джо Манчин, демократ, который позже стал независимым.

В Огайо побеждает республиканец Берни Морено в соревновании против действующего сенатора-демократа Шеррода Брауна. Эти две победы обеспечили республиканцам 51 голос в Сенате из 100.

Кроме того, у республиканцев есть шансы закрепить большинство в Сенате, если они победят в Монтане, где демократ Джон Тестер пытается переизбраться в тяжелой избирательной кампании.

«Республиканцы также выиграли несколько гонок, которые могли бы позволить им увеличить свое большинство в Палате представителей, хотя окончательный результат может быть неизвестен через несколько дней», - добавляет издание.

Напомним,

По обновленным данным на 06:00 по киевскому времени, Дональд Трамп имеет 214 голосов, а Камала Харрис 179. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
ogaioОгайо
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
dzho-manchinДжо Манчин
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты