Республиканцы получили контроль над Сенатом США - Reuters
Киев • УНН
Республиканская партия получила 51 место в Сенате США после побед в Западной Вирджинии и Огайо. Это дает партии Трампа контроль над как минимум одной палатой Конгресса и возможность влиять на назначение судей.
Республиканская партия получила контроль над Сенатом США, обеспечивая себе по крайней мере 51 место в верхней палате американского Конгресса, а 49 сенатских мест остается за Демократической партией. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
«Республиканцы получили контроль над Сенатом США благодаря победам в Западной Вирджинии и Огайо, гарантируя, что партия Дональда Трампа будет контролировать как минимум одну палату Конгресса в следующем году», - пишет издание.
Отмечается, что республиканцы смогут помочь Трампу назначить консервативных судей и другой правительственный персонал, если он выиграет президентскую гонку, или заблокировать большую часть повестки дня демократа Камалы Харрис, если она победит.
В Западной Вирджинии на выборах победил республиканец Джим Джастис, заняв место, которое ранее занимал сенатор Джо Манчин, демократ, который позже стал независимым.
В Огайо побеждает республиканец Берни Морено в соревновании против действующего сенатора-демократа Шеррода Брауна. Эти две победы обеспечили республиканцам 51 голос в Сенате из 100.
Кроме того, у республиканцев есть шансы закрепить большинство в Сенате, если они победят в Монтане, где демократ Джон Тестер пытается переизбраться в тяжелой избирательной кампании.
«Республиканцы также выиграли несколько гонок, которые могли бы позволить им увеличить свое большинство в Палате представителей, хотя окончательный результат может быть неизвестен через несколько дней», - добавляет издание.
Напомним,
По обновленным данным на 06:00 по киевскому времени, Дональд Трамп имеет 214 голосов, а Камала Харрис 179.