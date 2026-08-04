Американская Cassator Corp. с украинской командой увеличила выручку до $1,2 млн, а Sl8 пересекла отметку в 525 тыс. пользователей.

Американская технологическая компания Cassator Corp., ядро команды которой составляют украинские специалисты, продолжает масштабировать свою SocialFi-платформу Sl8 и наращивать финансовые показатели. По итогам 2025 финансового года выручка компании достигла $1,2 млн, тогда как общий объем привлеченного финансирования превысил $2,45 млн, сообщают "Комментарии".

Рост финансовых показателей происходит параллельно с расширением аудитории основного продукта компании. Количество зарегистрированных пользователей Sl8 уже превысило 525 тыс., а более 260 тыс. пользователей активно пользуются платформой ежемесячно. Таким образом, ежемесячная активная аудитория составляет около половины от общего числа зарегистрированных пользователей.

Sl8 развивается на пересечении социальных сетей и цифровой финансовой инфраструктуры. Платформа сочетает привычные инструменты социального взаимодействия с возможностями для осуществления цифровых платежей и монетизации контента. Авторы могут получать вознаграждение за свою деятельность, а финансовые операции интегрированы непосредственно в экосистему платформы.

Технологической основой Sl8 является инфраструктура Stellar Distributed Ledger, которая позволяет осуществлять быстрые транзакции с низкими затратами. При этом разработчики пытаются отойти от традиционной для крупных социальных платформ модели, основанной преимущественно на рекламе, сборе данных и алгоритмической монетизации внимания пользователей.

Sl8 делает ставку на прозрачность алгоритмов, отказ от манипулятивных механизмов ранжирования контента и микротаргетированной рекламы, а также на больший контроль пользователей над собственными данными. В более широком смысле речь идет о переходе от так называемой "экономики внимания" к "экономике владения", в которой пользователи и авторы контента должны непосредственно участвовать в создании и распределении экономической ценности.

Cassator Corp. зарегистрирована в штате Делавэр, США, однако ключевую часть команды составляют украинские специалисты. Таким образом, компания сочетает американскую корпоративную структуру с украинской технологической и предпринимательской экспертизой.

За последние годы Sl8 постепенно вышла за пределы локального технологического проекта и формирует международное присутствие. О платформе уже писали Forbes, USA Today, Business Insider и другие международные СМИ.

Отдельным направлением остается дальнейший выход на европейский рынок. Этот процесс происходит на фоне существенных изменений в регулировании цифровых активов в ЕС, в частности внедрения MiCA (Markets in Crypto-Assets). В новых условиях для технологических компаний, которые сочетают цифровые платформы и финансовые инструменты, все большее значение приобретают регуляторное соответствие, прозрачность операций и защита пользователей. Cassator Corp. развивает свое европейское присутствие именно с учетом этих тенденций.

В то же время компания постепенно расширяет концепцию Sl8 за пределы классической SocialFi-модели. Одним из новых направлений становится токенизация человеческого капитала (Human Capital RWA) – подход, при котором профессиональная репутация, творческий потенциал, экспертиза, спортивные достижения и персональный бренд могут стать основой для новых моделей цифровой экономики.

На фоне роста до более чем 525 тыс. зарегистрированных пользователей, более 260 тыс. ежемесячно активных пользователей и $1,2 млн выручки за 2025 финансовый год Cassator Corp. продолжает трансформацию Sl8 из социальной Web3-платформы в более широкую технологическую экосистему, ориентированную на международный рынок.