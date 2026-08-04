Американская Cassator Corp. с украинской командой увеличила выручку до $1,2 млн, а Sl8 пересекла отметку в 525 тыс. пользователей.

$44.7651.67
ukenru
10:14 • 2270 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет
09:55 • 4792 просмотра
МВД Польши назвало «абсурдом и популизмом» заявления PiS о депортации украинцев
08:59 • 10013 просмотра
Европе зимой грозит дефицит дизельного топлива — Bloomberg
Эксклюзив
08:51 • 10431 просмотра
Почему борщевик вызывает сильные ожоги и как действовать после контакта - объяснила аллерголог
08:15 • 10675 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух российских НПЗ и поста на буровой "Сиваш"
07:23 • 13365 просмотра
Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль
8 августа, 03:26 • 26721 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 32179 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 36860 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58227 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
89%
746мм
Популярные новости
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом8 августа, 00:54 • 15169 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde8 августа, 01:27 • 12892 просмотра
Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС8 августа, 02:01 • 11933 просмотра
В рф лишь треть мобильных интернет-сессий проходит без ограничений, власти усиливают контроль — ЦПД8 августа, 02:32 • 4460 просмотра
Что празднуют 8 августа в Украине и мире8 августа, 03:00 • 9116 просмотра
публикации
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет10:14 • 2270 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58227 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 42726 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 50551 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 88463 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Село
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 62631 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 85117 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 116616 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 189786 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 200135 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Старлинк
Нефть марки Brent

Американская Cassator Corp. с украинской командой увеличила выручку до $1,2 млн, а Sl8 пересекла отметку в 525 тыс. пользователей

Киев • УНН

 • 13091 просмотра

Американская Cassator Corp. с украинской командой увеличила выручку до $1,2 млн, а Sl8 пересекла отметку в 525 тыс. пользователей.

Американская Cassator Corp. с украинской командой увеличила выручку до $1,2 млн, а Sl8 пересекла отметку в 525 тыс. пользователей

Американская технологическая компания Cassator Corp., ядро команды которой составляют украинские специалисты, продолжает масштабировать свою SocialFi-платформу Sl8 и наращивать финансовые показатели. По итогам 2025 финансового года выручка компании достигла $1,2 млн, тогда как общий объем привлеченного финансирования превысил $2,45 млн, сообщают "Комментарии".

Рост финансовых показателей происходит параллельно с расширением аудитории основного продукта компании. Количество зарегистрированных пользователей Sl8 уже превысило 525 тыс., а более 260 тыс. пользователей активно пользуются платформой ежемесячно. Таким образом, ежемесячная активная аудитория составляет около половины от общего числа зарегистрированных пользователей.

Sl8 развивается на пересечении социальных сетей и цифровой финансовой инфраструктуры. Платформа сочетает привычные инструменты социального взаимодействия с возможностями для осуществления цифровых платежей и монетизации контента. Авторы могут получать вознаграждение за свою деятельность, а финансовые операции интегрированы непосредственно в экосистему платформы.

Технологической основой Sl8 является инфраструктура Stellar Distributed Ledger, которая позволяет осуществлять быстрые транзакции с низкими затратами. При этом разработчики пытаются отойти от традиционной для крупных социальных платформ модели, основанной преимущественно на рекламе, сборе данных и алгоритмической монетизации внимания пользователей.

Sl8 делает ставку на прозрачность алгоритмов, отказ от манипулятивных механизмов ранжирования контента и микротаргетированной рекламы, а также на больший контроль пользователей над собственными данными. В более широком смысле речь идет о переходе от так называемой "экономики внимания" к "экономике владения", в которой пользователи и авторы контента должны непосредственно участвовать в создании и распределении экономической ценности.

Cassator Corp. зарегистрирована в штате Делавэр, США, однако ключевую часть команды составляют украинские специалисты. Таким образом, компания сочетает американскую корпоративную структуру с украинской технологической и предпринимательской экспертизой.

За последние годы Sl8 постепенно вышла за пределы локального технологического проекта и формирует международное присутствие. О платформе уже писали Forbes, USA Today, Business Insider и другие международные СМИ.

Отдельным направлением остается дальнейший выход на европейский рынок. Этот процесс происходит на фоне существенных изменений в регулировании цифровых активов в ЕС, в частности внедрения MiCA (Markets in Crypto-Assets). В новых условиях для технологических компаний, которые сочетают цифровые платформы и финансовые инструменты, все большее значение приобретают регуляторное соответствие, прозрачность операций и защита пользователей. Cassator Corp. развивает свое европейское присутствие именно с учетом этих тенденций.

В то же время компания постепенно расширяет концепцию Sl8 за пределы классической SocialFi-модели. Одним из новых направлений становится токенизация человеческого капитала (Human Capital RWA) – подход, при котором профессиональная репутация, творческий потенциал, экспертиза, спортивные достижения и персональный бренд могут стать основой для новых моделей цифровой экономики.

На фоне роста до более чем 525 тыс. зарегистрированных пользователей, более 260 тыс. ежемесячно активных пользователей и $1,2 млн выручки за 2025 финансовый год Cassator Corp. продолжает трансформацию Sl8 из социальной Web3-платформы в более широкую технологическую экосистему, ориентированную на международный рынок.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Бренд
Социальная сеть
Forbes
Делавэр
Европа
Соединённые Штаты