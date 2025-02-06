Цукерберг обогатился на $40 млрд: что происходит с акциями Meta

В этом году гендиректор компании Meta Марк Цукерберг стал богаче на 40 миллиардов долларов. Акции Meta демонстрируют рекордный рост, их рыночная стоимость выросла до 1,78 трлн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Business Insider.

Детали

«В этом году Марк Цукерберг стал богаче на 40 миллиардов долларов», - говорится в сообщении.

Акции владельца Facebook и Instagram в этом году выросли более чем на 17% из-за энтузиазма инвесторов относительно его амбиций в отношении ИИ. За 12 сессий стоимость Meta увеличилась на 235 миллиардов долларов, в результате чего компания оценивается почти в 1,8 триллиона долларов.

Сейчас состояние Цукерберга составляет 248 миллиардов долларов - лишь на 12 миллиардов долларов отстает от основателя Amazon Джеффа Безоса, который в этом году добавил к своему капиталу 21 миллиард долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Оба они отстают от генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого составляет 424 миллиарда долларов, но опережают Ларри Эллисона из Oracle и генерального директора LVMH Бернара Арно - 194 миллиарда и 191 миллиард долларов соответственно.

Генеральный директор Meta впервые занял второе место в октябре 2024 года, когда его состояние составляло всего 206 миллиардов долларов. С тех пор акции Tesla резко выросли, помогая Маску увеличить разрыв между его ближайшим конкурентом.

Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов

Дополнение

Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра в США, став последней технологической группой, изучающей выход из штата, который долгое время считался американским корпоративным убежищем.