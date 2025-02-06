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Цукерберг збагатів на $40 млрд: що відбувається з акціями Meta

Цукерберг збагатів на $40 млрд: що відбувається з акціями Meta

Київ • УНН

 • 28421 перегляди

Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.

Цього року гендиректор компанії Meta Марк Цукерберг став багатшим на 40 мільярдів доларів. Акції Meta демонструють рекордне зростання, їхня ринкова вартість зросла до 1,78 трлн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Business Insider.

Деталі

"Цього року Марк Цукерберг став багатшим на 40 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Акції власника Facebook і Instagram цього року зросли більш ніж на 17% через ентузіазм інвесторів щодо його амбіцій щодо ШІ. За 12 сесій вартість Meta збільшилася на 235 мільярдів доларів, внаслідок чого компанія оцінюється майже у 1,8 трильйона доларів.

Зараз статки Цукерберга становлять 248 мільярдів доларів - лише на 12 мільярдів доларів відстає від засновника Amazon Джеффа Безоса, який цього року додав до свого капіталу 21 мільярд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Обидва вони відстають від генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска, статки якого становлять 424 мільярди доларів, але випереджають Ларрі Еллісона з Oracle та генерального директора LVMH Бернара Арно - 194 мільярди та 191 мільярд доларів відповідно.

Генеральний директор Meta вперше посів друге місце в жовтні 2024 року, коли його статки становили всього 206 мільярдів доларів. Відтоді акції Tesla різко зросли, допомагаючи Маску збільшити розрив між його найближчим конкурентом.

Meta заплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів30.01.25, 02:47 • 32434 перегляди

Доповнення

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера у США, ставши останньою технологічною групою, яка вивчає вихід зі штату, який довгий час вважався американським корпоративним притулком.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини СвітуТехнології
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
spacexSpaceX
delaverДелавер
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-inkTesla Inc
ilon-maskІлон Маск

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