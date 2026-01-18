Республиканцы и демократы пытаются сдержать агрессию Трампа в отношении Гренландии - СМИ

Законодатели-республиканцы изо всех сил пытаются сдержать угрозы президента Дональда Трампа захватить Гренландию, при этом некоторые из них демонстрируют наиболее резкое противодействие почти всему, что администрация Трампа делала с момента вступления в должность, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

На прошлой неделе законодатели-республиканцы выступили с речами о важности НАТО. Они внесли законопроекты, призванные предотвратить нападение США на Данию. И несколько человек отправились в Копенгаген для встречи с датскими коллегами.

Но непонятно, будет ли этого достаточно, поскольку президент продолжает настаивать на том, что он возьмет под контроль арктический остров. Это вызвало опасения по поводу распада НАТО — альянса, существовавшего десятилетиями и являвшегося опорой американской мощи в Европе и во всем мире, — и породило вопросы на Капитолийском холме и во всем мире о том, что агрессивная, одиночная внешняя политика Трампа будет означать для мирового порядка.

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?

«Когда самая могущественная военная держава на земле снова и снова угрожает вашей территории через своего президента, вы начинаете воспринимать это всерьез», — заявил сенатор Крис Кунс агентству Associated Press.

По его словам, демократ из Делавэра организовал эту двухпартийную поездку в Данию, чтобы «немного снизить накал страстей», а также для дальнейших переговоров о взаимных военных соглашениях в Арктике. В поездке участвовали сенаторы-республиканцы Том Тиллис из Северной Каролины и Лиза Мурковски из Аляски, а также несколько демократов. Кроме того, на прошлой неделе республиканские законодатели присоединились к встречам в Вашингтоне с министром иностранных дел Дании и его гренландским коллегой, где обсуждались соглашения по безопасности.

США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters

Однако ясно, что у Трампа другие планы. В субботу он заявил, что с февраля введет 10-процентный импортный налог на товары из восьми европейских стран из-за их несогласия с его планами по Гренландии.

Трамп написал в социальных сетях, что из-за современных систем вооружения «необходимость ПРИОБРЕТЕНИЯ особенно важна».

Дания убеждает Трампа отказаться от идеи владеть Гренландией