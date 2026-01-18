Республиканцы и демократы пытаются сдержать агрессию Трампа в отношении Гренландии - СМИ

$43.180.08
18 января, 11:31 • 14016 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 22425 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 20897 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 49795 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 80328 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 40708 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 50680 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 55978 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 45591 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 74184 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - ЗеленскийVideo18 января, 09:21 • 7138 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto18 января, 10:13 • 15213 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа18 января, 10:38 • 11019 просмотра
Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных18 января, 11:08 • 5926 просмотра
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD12:55 • 4878 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 37414 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 74184 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 43534 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 74667 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 103662 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 13820 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 26665 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 23836 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 21779 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 21185 просмотра
Республиканцы и демократы пытаются сдержать агрессию Трампа в отношении Гренландии - СМИ

Киев

 • 48 просмотра

Законодатели-республиканцы противостоят намерениям президента Трампа в отношении Гренландии, опасаясь угрозы НАТО. Они принимают меры для предотвращения конфликта с Данией.

Республиканцы и демократы пытаются сдержать агрессию Трампа в отношении Гренландии - СМИ

Законодатели-республиканцы изо всех сил пытаются сдержать угрозы президента Дональда Трампа захватить Гренландию, при этом некоторые из них демонстрируют наиболее резкое противодействие почти всему, что администрация Трампа делала с момента вступления в должность, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

На прошлой неделе законодатели-республиканцы выступили с речами о важности НАТО. Они внесли законопроекты, призванные предотвратить нападение США на Данию. И несколько человек отправились в Копенгаген для встречи с датскими коллегами.

Но непонятно, будет ли этого достаточно, поскольку президент продолжает настаивать на том, что он возьмет под контроль арктический остров. Это вызвало опасения по поводу распада НАТО — альянса, существовавшего десятилетиями и являвшегося опорой американской мощи в Европе и во всем мире, — и породило вопросы на Капитолийском холме и во всем мире о том, что агрессивная, одиночная внешняя политика Трампа будет означать для мирового порядка.

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 62837 просмотров

«Когда самая могущественная военная держава на земле снова и снова угрожает вашей территории через своего президента, вы начинаете воспринимать это всерьез», — заявил сенатор Крис Кунс агентству Associated Press.

По его словам, демократ из Делавэра организовал эту двухпартийную поездку в Данию, чтобы «немного снизить накал страстей», а также для дальнейших переговоров о взаимных военных соглашениях в Арктике. В поездке участвовали сенаторы-республиканцы Том Тиллис из Северной Каролины и Лиза Мурковски из Аляски, а также несколько демократов. Кроме того, на прошлой неделе республиканские законодатели присоединились к встречам в Вашингтоне с министром иностранных дел Дании и его гренландским коллегой, где обсуждались соглашения по безопасности.

США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters08.01.26, 20:40 • 6635 просмотров

Однако ясно, что у Трампа другие планы. В субботу он заявил, что с февраля введет 10-процентный импортный налог на товары из восьми европейских стран из-за их несогласия с его планами по Гренландии.

Трамп написал в социальных сетях, что из-за современных систем вооружения «необходимость ПРИОБРЕТЕНИЯ особенно важна».

Дания убеждает Трампа отказаться от идеи владеть Гренландией18.01.26, 20:04 • 722 просмотра

Антонина Туманова

