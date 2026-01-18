$43.180.08
18 січня, 11:31 • 14010 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 22412 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 20888 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 49780 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 80312 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 40703 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 50671 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 55973 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 45590 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 74173 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Республіканці та демократи намагаються стримати агресію Трампа щодо Гренландії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Законодавці-республіканці протистоять намірам президента Трампа щодо Гренландії, побоюючись загрози НАТО. Вони вживають заходів для запобігання конфлікту з Данією.

Республіканці та демократи намагаються стримати агресію Трампа щодо Гренландії - ЗМІ

Законодавці-республіканці щосили намагаються стримати погрози президента Дональда Трампа захопити Гренландію, при цьому деякі з них демонструють найбільш різку протидію майже всьому, що адміністрація Трампа робила з моменту вступу на посаду, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Минулого тижня законодавці-республіканці виступили з промовами про важливість НАТО. Вони внесли законопроекти, покликані запобігти нападу США на Данію. І кілька людей вирушили до Копенгагена для зустрічі з датськими колегами.

Але незрозуміло, чи цього буде достатньо, оскільки президент продовжує наполягати на тому, що він візьме під контроль арктичний острів. Це викликало побоювання з приводу розпаду НАТО - альянсу, що існував десятиліттями і був опорою американської могутності в Європі та в усьому світі, - і породило питання на Капітолійському пагорбі та в усьому світі про те, що агресивна, поодинока зовнішня політика Трампа означатиме для світового порядку.

Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 62836 переглядiв

"Коли наймогутніша військова держава на землі знову і знову загрожує вашій території через свого президента, ви починаєте сприймати це всерйоз", - заявив сенатор Кріс Кунс агентству Associated Press.

За його словами, демократ з Делавера організував цю двопартійну поїздку до Данії, щоб "трохи знизити розпал пристрастей", а також для подальших переговорів про взаємні військові угоди в Арктиці. У поїздці брали участь сенатори-республіканці Том Тілліс із Північної Кароліни та Ліза Мурковські з Аляски, а також кілька демократів. Крім того, минулого тижня республіканські законодавці приєдналися до зустрічей у Вашингтоні з міністром закордонних справ Данії та його гренландським колегою, де обговорювалися угоди щодо безпеки.

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters08.01.26, 20:40 • 6635 переглядiв

Однак ясно, що Трамп має інші плани. У суботу він заявив, що з лютого запровадить 10-відсотковий імпортний податок на товари з восьми європейських країн через їхню незгоду з його планами щодо Гренландії.

Трамп написав у соціальних мережах, що через сучасні системи озброєння "необхідність ПРИДБАННЯ особливо важлива".

Данія переконує Трампа відмовитися від ідеї володіти Гренландією18.01.26, 20:04 • 698 переглядiв

Антоніна Туманова

