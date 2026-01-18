Республіканці та демократи намагаються стримати агресію Трампа щодо Гренландії - ЗМІ

Законодавці-республіканці щосили намагаються стримати погрози президента Дональда Трампа захопити Гренландію, при цьому деякі з них демонструють найбільш різку протидію майже всьому, що адміністрація Трампа робила з моменту вступу на посаду, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Минулого тижня законодавці-республіканці виступили з промовами про важливість НАТО. Вони внесли законопроекти, покликані запобігти нападу США на Данію. І кілька людей вирушили до Копенгагена для зустрічі з датськими колегами.

Але незрозуміло, чи цього буде достатньо, оскільки президент продовжує наполягати на тому, що він візьме під контроль арктичний острів. Це викликало побоювання з приводу розпаду НАТО - альянсу, що існував десятиліттями і був опорою американської могутності в Європі та в усьому світі, - і породило питання на Капітолійському пагорбі та в усьому світі про те, що агресивна, поодинока зовнішня політика Трампа означатиме для світового порядку.

"Коли наймогутніша військова держава на землі знову і знову загрожує вашій території через свого президента, ви починаєте сприймати це всерйоз", - заявив сенатор Кріс Кунс агентству Associated Press.

За його словами, демократ з Делавера організував цю двопартійну поїздку до Данії, щоб "трохи знизити розпал пристрастей", а також для подальших переговорів про взаємні військові угоди в Арктиці. У поїздці брали участь сенатори-республіканці Том Тілліс із Північної Кароліни та Ліза Мурковські з Аляски, а також кілька демократів. Крім того, минулого тижня республіканські законодавці приєдналися до зустрічей у Вашингтоні з міністром закордонних справ Данії та його гренландським колегою, де обговорювалися угоди щодо безпеки.

Однак ясно, що Трамп має інші плани. У суботу він заявив, що з лютого запровадить 10-відсотковий імпортний податок на товари з восьми європейських країн через їхню незгоду з його планами щодо Гренландії.

Трамп написав у соціальних мережах, що через сучасні системи озброєння "необхідність ПРИДБАННЯ особливо важлива".

