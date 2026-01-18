Данія переконує Трампа відмовитися від ідеї володіти Гренландією

Данія намагається переконати президента США Дональда Трампа відмовитись від ідеї про те, що він має володіти Гренландією. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, передає УНН із посланням на Sky News.

Деталі

Міністр закордонних справ Данії провів переговори зі своїм норвезьким колегою в Осло.

Расмуссен почав з того, що заявив журналістам про критичний стан війни в Україні та наголосив, що про це не можна забувати під час обговорень з приводу Гренландії.

Він також сказав, що Данія намагається переконати Дональда Трампа відмовитись від ідеї про те, що він має володіти Гренландією.

Але незважаючи на погрози президента США, Расмуссен заявив, що його країна хотіла б продовжити вивчення дипломатичного шляху.

Після зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Вашингтоні цього тижня Расмуссен заявив, що буде створено робочу групу високого рівня для "вивчення можливості пошуку спільного шляху вперед".

Очікується, що гурт вперше зустрінеться "протягом кількох тижнів".