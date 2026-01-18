Дания убеждает Трампа отказаться от идеи владеть Гренландией

Дания пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от идеи о том, что он должен владеть Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр иностранных дел Дании провел переговоры со своим норвежским коллегой в Осло.

Расмуссен начал с того, что заявил журналистам о критическом состоянии войны в Украине и подчеркнул, что об этом нельзя забывать во время обсуждений по поводу Гренландии.

Он также сказал, что Дания пытается убедить Дональда Трампа отказаться от идеи о том, что он должен владеть Гренландией.

Но несмотря на угрозы президента США, Расмуссен заявил, что его страна хотела бы продолжить изучение дипломатического пути.

После встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне на этой неделе Расмуссен заявил, что будет создана рабочая группа высокого уровня для "изучения возможности поиска общего пути вперед".

Ожидается, что группа впервые встретится "в течение нескольких недель".