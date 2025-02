Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Бывший президент США Джо Байден подписал контракт с голливудским агентством талантов из Лос-Анджелеса, что стало важным шагом в формировании его карьеры после президентства, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Подписание знаменует воссоединение с Creative Artists Agency (CAA), которое ранее представляло его с 2017 по 2020 год.

"Президент Байден - один из самых уважаемых и влиятельных голосов Америки в национальных и мировых делах", - сказал Ричард Ловетт, сопредседатель CAA, в своем заявлении.

"Его пожизненная преданность государственной службе - это единство, оптимизм, достоинство и возможности, - сказал Ловетт. - Для нас большая честь снова сотрудничать с ним".

Агентство талантов также имеет связи с бывшим президентом США Бараком Обамой и бывшей первой леди США Мишель Обамой.

82-летний Байден преимущественно хранил молчание о своих планах после пятидесятилетней карьеры на государственной службе, но, покидая Белый дом в январе, он заверил сторонников, сказав: "Мы покидаем офис, мы не оставляем борьбу".

Прошло всего две недели с момента его увольнения с должности, и нет никаких явных признаков того, что у него в работе новая книга или проект.

Во время своей предыдущей работы с агентством талантов он опубликовал свои мемуары "Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели" (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose) в 2017 году.

Книга, в которой описывалась потеря его старшего сына Бо, стала бестселлером номер один по версии New York Times и вдохновила его на книжный тур American Promise, который многие считают ступенькой к его президентской гонке 2020 года.

Хотя бывший президент и оставался относительно незаметным, его видели возле его дома в Делавэре, и он поддерживает связь с бывшими помощниками и соратниками. Недавно он также стал прадедушкой, у его внучки Наоми родился сын.

Президент США Байден стал прадедушкой

Дополнение

Хотя CAA обычно сотрудничает с крупными кинозвездами и знаменитостями из списка А, агентство нередко также работает с политиками и группами защиты общественных интересов.

Партнерство Обамы с CAA через их продюсерскую компанию Higher Ground привело к созданию отмеченных наградами фильмов и телешоу, включая документальный фильм "Американская фабрика" (American Factory), который был отмечен "Оскаром".

Кроме того, бывший кандидат в президенты и госсекретарь Хиллари Клинтон подписала контракт с CAA на представление своих книжных проектов, включая "Трудный выбор" (Hard Choices), в котором описывается ее пребывание на посту главного дипломата Америки.