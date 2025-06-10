рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов: данные расследования

Западные спецслужбы, в том числе немецкие, подозревают россиян в запуске дронов со своих кораблей в направлении военных объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По данным журналистского расследования, россияне запускают дроны со своих военных кораблей в Северном и Балтийском морях. Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн по запросу журналистов подтвердило, что с начала 2025 года у побережья данного региона было замечено 24 подозрительных беспилотных летательных аппарата.

Как сообщают немецкие СМИ NDR, WDR и SZ, общее количество случаев наблюдения дронов вдоль всего побережья Германии может достигать 100.

Российские дроны наблюдают не только за военными объектами, но и за немецкой полицией.

Напомним

В россии ввели штрафы за распространение информации о последствиях ударов беспилотников. Нарушителям грозят до трех лет лишения свободы.