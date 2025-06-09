Щонайменше у 12 регіонах росії запровадили штрафи за публікацію фото прильотів дронів - росЗМІ

Щонайменше у 12 регіонах росії почали штрафувати громадян за публікацію прильотів дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Так, група сенаторів розробила пакет поправок, за яким передбачалося карати громадян рф за публікацію будь-яких відомостей військового характеру - від даних про дислокацію військ до фото траєкторії польоту ракети ППО.

Для порушників передбачалася адміністративна відповідальність (штраф для фізосіб - до 50 тис. руб.), А при рецидиві - кримінальна (до трьох років позбавлення волі). Але ініціативу не ухвалили на федеральному рівні, а передали регіонам - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що минулого тижня до 10 регіонів рф, де запровадили штрафи за публікацію наслідків ударів, приєдналися ще два – калмикія та тверська області. У калузькій області до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони регіонального оперативного штабу на поширення інформації про наслідки падіння безпілотників. Один протокол складено у тульській області.

"У двох випадках порушниками стали ЗМІ, у п'яти - місцеві жителі, які знімали прильоти на відео та розповсюджували ці кадри в мережі, ще три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Інші складені на адміністраторів чи власників Telegram-каналів та пабліків "ВКонтакте", а також авторів персональних сторінок", - вказують російські медіа.

Нагадаємо

Суд в окупованому Криму оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів за нецензурні висловлювання про путіна та аксьонова в Telegram. За 2024 рік на півострові відкрито понад 1100 справ за "дискредитацію" армії рф.

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