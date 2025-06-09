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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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Щонайменше у 12 регіонах росії запровадили штрафи за публікацію фото прильотів дронів - росЗМІ

Київ • УНН

 • 750 перегляди

російські регіони вводять штрафи за поширення інформації про наслідки ударів безпілотників. При "рецидіві" порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Щонайменше у 12 регіонах росії запровадили штрафи за публікацію фото прильотів дронів - росЗМІ

Щонайменше у 12 регіонах росії почали штрафувати громадян за публікацію прильотів дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, група сенаторів розробила пакет поправок, за яким передбачалося карати громадян рф за публікацію будь-яких відомостей військового характеру - від даних про дислокацію військ до фото траєкторії польоту ракети ППО.

Для порушників передбачалася адміністративна відповідальність (штраф для фізосіб - до 50 тис. руб.), А при рецидиві - кримінальна (до трьох років позбавлення волі). Але ініціативу не ухвалили на федеральному рівні, а передали регіонам

- пишуть росЗМІ.

Зазначається, що минулого тижня до 10 регіонів рф, де запровадили штрафи за публікацію наслідків ударів, приєдналися ще два – калмикія та тверська області. У калузькій області до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони регіонального оперативного штабу на поширення інформації про наслідки падіння безпілотників. Один протокол складено у тульській області.

"У двох випадках порушниками стали ЗМІ, у п'яти - місцеві жителі, які знімали прильоти на відео та розповсюджували ці кадри в мережі, ще три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Інші складені на адміністраторів чи власників Telegram-каналів та пабліків "ВКонтакте", а також авторів персональних сторінок", - вказують російські медіа.

Нагадаємо

Суд в окупованому Криму оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів за нецензурні висловлювання про путіна та аксьонова в Telegram. За 2024 рік на півострові відкрито понад 1100 справ за "дискредитацію" армії рф.

Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут26.05.25, 05:42 • 47761 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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