По меньшей мере в 12 регионах россии ввели штрафы за публикацию фото прилетов дронов - росСМИ

По меньшей мере, в 12 регионах россии начали штрафовать граждан за публикацию прилетов дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Так, группа сенаторов разработала пакет поправок, по которым предполагалось наказывать граждан рф за публикацию любых сведений военного характера - от данных о дислокации войск до фото траектории полета ракеты ПВО.

Для нарушителей предусматривалась административная ответственность (штраф для физлиц - до 50 тыс. руб.), А при рецидиве - уголовная (до трех лет лишения свободы). Но инициативу не приняли на федеральном уровне, а передали регионам - пишут росСМИ.

Отмечается, что на прошлой неделе к 10 регионам рф, где ввели штрафы за публикацию последствий ударов, присоединились еще два – калмыкия и тверская области. В калужской области в суды было направлено 42 протокола о нарушении запрета регионального оперативного штаба на распространение информации о последствиях падения беспилотников. Один протокол составлен в тульской области.

"В двух случаях нарушителями стали СМИ, в пяти - местные жители, которые снимали прилеты на видео и распространяли эти кадры в сети, еще три протокола касаются комментариев в соцсетях. Другие составлены на администраторов или владельцев Telegram-каналов и пабликов "ВКонтакте", а также авторов персональных страниц", - указывают российские медиа.

Напомним

Суд в оккупированном Крыму оштрафовал жителя Бахчисарая на 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания о путине и аксенове в Telegram. За 2024 год на полуострове открыто более 1100 дел за "дискредитацию" армии рф.

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