рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування
Київ • УНН
Західні спецслужби фіксують запуски дронів з російських кораблів у Північному і Балтійському морях. Дрони шпигують за військовими об’єктами та німецькою поліцією.
Західні спецслужби, в тому числі німецькі, підозрюють росіян в запуску дронів зі своїх кораблів у напрямку військових об’єктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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За даними журналістського розслідування, росіяни запускають дрони зі свої військових кораблів у Північному і Балтійського морів. Міністерство внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн на запит журналістів підтвердило, що з початку 2025 року біля узбережжя даного регіону було помічено 24 підозрілих безпілотних літальних апарати.
Як повідомляють німецькі ЗМІ NDR, WDR і SZ, загальна кількість випадків спостереження дронів уздовж усього узбережжя Німеччини може сягати 100.
Російські дрони спостерігають не лише за військовими об’єктами, але й за німецькою поліцією.
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