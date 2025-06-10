рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування

Західні спецслужби, в тому числі німецькі, підозрюють росіян в запуску дронів зі своїх кораблів у напрямку військових об’єктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

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За даними журналістського розслідування, росіяни запускають дрони зі свої військових кораблів у Північному і Балтійського морів. Міністерство внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн на запит журналістів підтвердило, що з початку 2025 року біля узбережжя даного регіону було помічено 24 підозрілих безпілотних літальних апарати.

Як повідомляють німецькі ЗМІ NDR, WDR і SZ, загальна кількість випадків спостереження дронів уздовж усього узбережжя Німеччини може сягати 100.

Російські дрони спостерігають не лише за військовими об’єктами, але й за німецькою поліцією.

Нагадаємо

У росії запровадили штрафи за поширення інформації про наслідки ударів безпілотників. Порушникам погрожують до трьох років позбавлення волі.