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Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
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Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

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Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Киев • УНН

 • 3762 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за 5 лет принесла в госбюджет более 6 млрд грн. В УГЦР отмечают необходимость восстановления полноценного механизма учета.

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Автоматизированная система учета мобильных устройств (АСУМУ) за первые пять лет работы обеспечила более 6 млрд грн поступлений в государственный бюджет. Об этом говорится в ответе Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) на информационный запрос УНН.

Детали

Украинский государственный центр радиочастот сообщил, что Обобщенную базу данных международных идентификаторов конечного оборудования (ІМЕІ – англ. International Mobile Equipment Identity) в составе автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины (АСУМУ) запустили в мае 2009 года.

Внедрение АСУМУ на основании действующего на то время законодательства привело к существенному увеличению официального ввоза мобильных терминалов и увеличило в 17 раз поступления таможенных платежей в бюджет в первый год ее функционирования. В общем, за период работы АСУМУ за 2009-2014 годы, в бюджет только от импорта мобильного терминального оборудования поступило более 6 млрд грн налога на добавленную стоимость 

– сообщили в УГЦР.

В 2014 году в Украине отменили обязательные требования, которые обязывали мобильных операторов проверять IMEI-коды и блокировать нелегальные устройства. В результате этого, из-за отсутствия обновленного законодательства, система частично утратила свою эффективность. Несмотря на это, Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) продолжает технически поддерживать базу IMEI и сотрудничает с импортерами на добровольных началах. В то же время такой формат работы не обеспечивает полноценного контроля за рынком.

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании26.05.25, 19:32 • 252240 просмотров

По мнению экспертов УГЦР, возвращение к активному учету и эффективная идентификация устройств по кодам IMEI может существенно уменьшить объемы "серого" рынка. Это позволит комплексно противодействовать таким проблемам, как незаконный оборот мобильной техники, контрафакт, кражи, коррупция, несанкционированное изменение IMEI-кодов, занижение таможенной стоимости и уклонение от уплаты налогов. Сейчас вопрос в законодательстве.

На законодательном уровне сейчас продолжается работа над возобновлением полноценного механизма учета. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 6183, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об электронных коммуникациях". Документ предлагает ввести обязательный реестр конечного оборудования и ввести комплексные меры по противодействию контрафакту, незаконному ввозу продукции, нарушением таможенных правил и использованию запрещенных устройств в мобильных сетях 

– объяснили в ведомстве.

В УГЦР также объяснили, что код IMEI нельзя просто придумать или назначить самостоятельно. Он присваивается устройству еще на этапе производства – например, когда изготавливается телефон, планшет или отдельный модуль связи. Это право имеет только GSM Ассоциация – международная организация, объединяющая производителей мобильной техники. Она выдает серии кодов исключительно производителям, и только для тех устройств или модулей, которые имеют встроенный GSM или UMTS модуль для работы в мобильной сети. 

Украинский формат базы, которую ведет УГЦР, содержит три списка мобильных устройств: белый, серый и черный. В белый список входят гаджеты, официально завезенные в Украину, которым разрешено работать в сети. В сером списке – устройства, которым временно разрешено использование, например, пока идет проверка. В черном списке находятся телефоны, которые запрещены к использованию, в частности украденные или поддельные. Такое распределение помогает контролировать рынок и отличать легальные устройства от тех, которые попали в Украину с нарушением правил. 

Напомним

В Украине также существует база Министерства внутренних дел, которая позволяет пользователям проверять свои устройства по IMEI-коду, однако, по словам экспертов, для эффективной борьбы с "серым" рынком технических решений мало − необходимо системное противодействие коррупции и нелегальному импорту, прежде всего на таможне.

УНН также сообщал о утечке внутренних описаний "серых" схем поставок техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Все это свидетельствует об актуальности вопроса и потребности не только в техническом, но и в комплексном подходе к борьбе с теневым оборотом электроники.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Украина
Apple Inc.
Tesla
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