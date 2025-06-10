Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

Франция представила пути финансирования закупок вооружения и военной техники для нужд Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В Киеве состоялась встреча между заместителем Министра обороны Украины Валерием Чуркиным и делегацией Франции во главе с Уполномоченным по делам Украины Главного управления вооружения Министерства Вооруженных сил Франции Жаном-Франсуа Доком.

Заместитель Министра обороны Украины Валерий Чуркин выразил благодарность Франции за последовательную поддержку Украины в условиях вооруженной агрессии рф и подчеркнул, что Украина ищет дополнительное финансирование для закупки вооружения.

Поэтому с целью отпора врагу мы ищем дополнительное финансирование для закупки современного вооружения, а также инвестиции в его производство