Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны
Киев • УНН
Французская делегация предложила Украине варианты финансирования поставок оружия и военной техники. Украина ищет дополнительные средства для закупки вооружения.
Франция представила пути финансирования закупок вооружения и военной техники для нужд Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Детали
В Киеве состоялась встреча между заместителем Министра обороны Украины Валерием Чуркиным и делегацией Франции во главе с Уполномоченным по делам Украины Главного управления вооружения Министерства Вооруженных сил Франции Жаном-Франсуа Доком.
Заместитель Министра обороны Украины Валерий Чуркин выразил благодарность Франции за последовательную поддержку Украины в условиях вооруженной агрессии рф и подчеркнул, что Украина ищет дополнительное финансирование для закупки вооружения.
Поэтому с целью отпора врагу мы ищем дополнительное финансирование для закупки современного вооружения, а также инвестиции в его производство
Во время переговоров французская сторона озвучила предложения по финансированию поставок оружия и техники для украинских военных.
Детали предложения французской делегации не предоставляются.
ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали09.06.25, 13:10 • 2528 просмотров