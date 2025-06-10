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Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Французская делегация предложила Украине варианты финансирования поставок оружия и военной техники. Украина ищет дополнительные средства для закупки вооружения.

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

Франция представила пути финансирования закупок вооружения и военной техники для нужд Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Детали

В Киеве состоялась встреча между заместителем Министра обороны Украины Валерием Чуркиным и делегацией Франции во главе с Уполномоченным по делам Украины Главного управления вооружения Министерства Вооруженных сил Франции Жаном-Франсуа Доком.

Заместитель Министра обороны Украины Валерий Чуркин выразил благодарность Франции за последовательную поддержку Украины в условиях вооруженной агрессии рф и подчеркнул, что Украина ищет дополнительное финансирование для закупки вооружения.

Поэтому с целью отпора врагу мы ищем дополнительное финансирование для закупки современного вооружения, а также инвестиции в его производство

– отметил Валерий Чуркин.

Во время переговоров французская сторона озвучила предложения по финансированию поставок оружия и техники для украинских военных.

Детали предложения французской делегации не предоставляются.

ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали09.06.25, 13:10 • 2528 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Франция
Украина
Киев
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