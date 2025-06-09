ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали

Страны Европейского Союза продолжат финансирование проектов в сфере безопасности в Украине в 2025-2027 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время встречи заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина с управляющей директором Департамента мира, безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности (ЕВСД) Бенедиктой фон Сехерр-Тосс обсуждались эти вопросы.

Стороны согласились с тем, что на сегодняшний день приоритетным направлением сотрудничества является подготовка Сил обороны Украины на территории Европейского Союза и инвестиции в оборонную индустрию. Как отметил Чуркин, сегодня россия усиливает свое сотрудничество с Китаем, кндр и ираном.

Он добавил, что россияне не собираются останавливать войну, а проводят мобилизацию, увеличивают производство вооружения и накапливают дальнобойные ракеты.

В то же время Бенедикта фон Сехерр-Тосс отметила, что в Украине работает Офис оборонных инноваций ЕС, который позволяет максимально быстро согласовывать позиции и определять проблемные места, чтобы развивать сотрудничество между оборонной промышленностью Украины и Евросоюза.

Напомним

Европейский Союз может вынести на голосование 18-й пакет санкций против россии 20 июня. Это может произойти, если это поддержит Дональд Трамп.