ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали

$41.400.07
47.270.10
ukenru
"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов
08:00 • 24538 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

07:12 • 29807 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:55 • 20820 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

06:30 • 26760 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 60881 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 53099 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 108906 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 145733 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 89986 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 106089 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
57%
750мм
Популярные новости

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 49973 просмотра

В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА

9 июня, 01:50 • 29431 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 39141 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 17086 просмотра

Спецоперация "Паутина": в НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 15603 просмотра
публикации

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 10388 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 24538 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 60881 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 63505 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 217855 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 8008 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 11082 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 29807 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 96191 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 119208 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Евросоюз продолжит финансирование проектов в сфере безопасности в Украине в 2025-2027 годах. Приоритетом является подготовка украинских военных и инвестиции в оборонную индустрию.

ЕС продолжит финансирование проектов безопасности Украины в следующие два года: Минобороны озвучило детали

Страны Европейского Союза продолжат финансирование проектов в сфере безопасности в Украине в 2025-2027 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время встречи заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина с управляющей директором Департамента мира, безопасности и обороны Европейской службы внешней деятельности (ЕВСД) Бенедиктой фон Сехерр-Тосс обсуждались эти вопросы.

Стороны согласились с тем, что на сегодняшний день приоритетным направлением сотрудничества является подготовка Сил обороны Украины на территории Европейского Союза и инвестиции в оборонную индустрию. Как отметил Чуркин, сегодня россия усиливает свое сотрудничество с Китаем, кндр и ираном.

Он добавил, что россияне не собираются останавливать войну, а проводят мобилизацию, увеличивают производство вооружения и накапливают дальнобойные ракеты.

В то же время Бенедикта фон Сехерр-Тосс отметила, что в Украине работает Офис оборонных инноваций ЕС, который позволяет максимально быстро согласовывать позиции и определять проблемные места, чтобы развивать сотрудничество между оборонной промышленностью Украины и Евросоюза.

Напомним

Европейский Союз может вынести на голосование 18-й пакет санкций против россии 20 июня. Это может произойти, если это поддержит Дональд Трамп.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитика
Министерство обороны Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9