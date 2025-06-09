ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів України у наступні два роки: Міноборони озвучило деталі
Київ • УНН
Євросоюз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Пріоритетом є підготовка українських військових та інвестиції в оборонну індустрію.
Країни Європейського Союзу продовжать фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) Бенедіктою фон Сехерр-Тосс обговорювались ці питання.
Сторони погодилися з тим, що на сьогоднішній день пріоритетним напрямком співпраці є підготовка Сил оборони України на території Європейського Союзу та інвестиції в оборонну індустрію. Як зазначив Чуркін, сьогодні росія посилює своє співробітництво з Китаєм, кндр і іраном.
Він додав, що росіяни не збираються зупиняти війну, а проводять мобілізацію, збільшують виробництво озброєння і накопичують далекобійні ракети.
Водночас Бенедікта фон Сехерр-Тосс зазначила, що в Україні працює Офіс оборонних інновацій ЄС, який дозволяє максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та Євросоюзу.
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