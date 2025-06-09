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ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів України у наступні два роки: Міноборони озвучило деталі

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Євросоюз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Пріоритетом є підготовка українських військових та інвестиції в оборонну індустрію.

ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів України у наступні два роки: Міноборони озвучило деталі

Країни Європейського Союзу продовжать фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) Бенедіктою фон Сехерр-Тосс обговорювались ці питання.

Сторони погодилися з тим, що на сьогоднішній день пріоритетним напрямком співпраці є підготовка Сил оборони України на території Європейського Союзу та інвестиції в оборонну індустрію. Як зазначив Чуркін, сьогодні росія посилює своє співробітництво з Китаєм, кндр і іраном.

Він додав, що росіяни не збираються зупиняти війну, а проводять мобілізацію, збільшують виробництво озброєння і накопичують далекобійні ракети.

Водночас Бенедікта фон Сехерр-Тосс зазначила, що в Україні працює Офіс оборонних інновацій ЄС, який дозволяє максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та Євросоюзу.

Нагадаємо

Європейський Союз може винести на голосування 18-й пакет санкцій проти росії 20 червня. Це може статися, якщо це підтримає Дональд Трамп.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Дональд Трамп
Європейський Союз
Північна Корея
Китайська Народна Республіка
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