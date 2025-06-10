Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

Франція представила шляхи фінансування закупівель озброєння та військової техніки для потреб Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

У Києві відбулася зустріч між заступником Міністра оборони України Валерієм Чуркіним та делегацією Франції на чолі з Уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Заступник Міністра оборони України Валерій Чуркін висловив вдячність Франції за послідовну підтримку України в умовах збройної агресії рф та наголосив, що Україна шукає додаткове фінансування для закупівлі озброєння.

Тому з метою відсічі ворогу ми шукаємо додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво