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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Французька делегація запропонувала Україні варіанти фінансування поставок зброї та військової техніки. Україна шукає додаткові кошти для закупівлі озброєння.

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

Франція представила шляхи фінансування закупівель озброєння та військової техніки для потреб Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Деталі

У Києві відбулася зустріч між заступником Міністра оборони України Валерієм Чуркіним та делегацією Франції на чолі з Уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Заступник Міністра оборони України Валерій Чуркін висловив вдячність Франції за послідовну підтримку України в умовах збройної агресії рф та наголосив, що Україна шукає додаткове фінансування для закупівлі озброєння.

Тому з метою відсічі ворогу ми шукаємо додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво

– зазначив Валерій Чуркін.

Під час перемовин французька сторона озвучила пропозиції щодо фінансування постачань зброї та техніки для українських військових.

Деталі пропозиції французької делегації не надаються.

ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів України у наступні два роки: Міноборони озвучило деталі09.06.25, 13:10 • 2528 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони України
Збройні сили України
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