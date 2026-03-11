Спасательные службы ликвидируют масштабный пожар на барже с металлоломом в заливе Делавэр

Фото: AP

Во вторник утром в акватории залива Делавэр загорелась беспилотная баржа, перевозившая большое количество металлолома. Береговая охрана США совместно с пожарными подразделениями Филадельфии и Уилмингтона начала операцию по тушению огня после получения сигнала тревоги в 8:00 утра. На момент инцидента судно находилось под буксировкой, однако спасателям удалось избежать жертв и пострадавших среди экипажа буксира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Для борьбы с огнем привлекли вертолет и несколько пожарных катеров, которые в течение нескольких часов обстреливали кучи горящего металла из водометов.

Из-за пожара баржу пришлось переместить на мелководье ближе к побережью штата Нью-Джерси, чтобы облегчить доступ спасательных служб.

Фото: AP

Несмотря на интенсивное задымление и длительное горение, движение гражданских судов в устье реки Делавэр остается стабильным и не претерпело существенных ограничений.

Причина возникновения пожара пока остается предметом расследования. Наши подразделения работают над локализацией огня, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени на соседние участки залива – сообщил представитель Береговой охраны США Мэтью Вест.

Экологический мониторинг и контроль безопасности

Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси взял под контроль ситуацию по потенциальному загрязнению воздуха и воды в результате инцидента.

Фото: AP

Специалисты проводят замеры экологических показателей, чтобы оценить влияние продуктов горения металла на ресурсы залива. Хотя Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Делавэр изначально заявляло о внутреннем мониторинге, позже было уточнено, что основную координацию экологического надзора осуществляют службы соседнего штата совместно с Береговой охраной.

Тегеран охвачен масштабными пожарами, токсичным дымом и кислотными дождями после авиаударов