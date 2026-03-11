Спасательные службы ликвидируют масштабный пожар на барже с металлоломом в заливе Делавэр

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 13319 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 42091 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 36751 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 26546 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 33237 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30576 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47283 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56183 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53652 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85636 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.4м/с
59%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 12837 просмотра
В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИVideo10 марта, 16:35 • 5138 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10404 просмотра
Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку10 марта, 18:55 • 5444 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном21:59 • 4070 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 21257 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 42091 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 36752 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47283 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56183 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Гитанас Науседа
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10438 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 12878 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 24054 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 30510 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 31371 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм

Спасательные службы ликвидируют масштабный пожар на барже с металлоломом в заливе Делавэр

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В заливе Делавэр горит беспилотная баржа с металлом, буксируемая судном. Спасатели задействовали катера и авиацию, экологические службы мониторят состояние воды.

Спасательные службы ликвидируют масштабный пожар на барже с металлоломом в заливе Делавэр
Фото: AP

Во вторник утром в акватории залива Делавэр загорелась беспилотная баржа, перевозившая большое количество металлолома. Береговая охрана США совместно с пожарными подразделениями Филадельфии и Уилмингтона начала операцию по тушению огня после получения сигнала тревоги в 8:00 утра. На момент инцидента судно находилось под буксировкой, однако спасателям удалось избежать жертв и пострадавших среди экипажа буксира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Для борьбы с огнем привлекли вертолет и несколько пожарных катеров, которые в течение нескольких часов обстреливали кучи горящего металла из водометов.

Из-за пожара баржу пришлось переместить на мелководье ближе к побережью штата Нью-Джерси, чтобы облегчить доступ спасательных служб.

Фото: AP
Фото: AP

Несмотря на интенсивное задымление и длительное горение, движение гражданских судов в устье реки Делавэр остается стабильным и не претерпело существенных ограничений.

Причина возникновения пожара пока остается предметом расследования. Наши подразделения работают над локализацией огня, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени на соседние участки залива

– сообщил представитель Береговой охраны США Мэтью Вест.

Экологический мониторинг и контроль безопасности

Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси взял под контроль ситуацию по потенциальному загрязнению воздуха и воды в результате инцидента.

Фото: AP
Фото: AP

Специалисты проводят замеры экологических показателей, чтобы оценить влияние продуктов горения металла на ресурсы залива. Хотя Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Делавэр изначально заявляло о внутреннем мониторинге, позже было уточнено, что основную координацию экологического надзора осуществляют службы соседнего штата совместно с Береговой охраной.

Тегеран охвачен масштабными пожарами, токсичным дымом и кислотными дождями после авиаударов08.03.26, 18:22 • 5572 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Нью-Джерси
Ассошиэйтед Пресс
Делавэр