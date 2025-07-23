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Макрон в США подал иск против блогерши за клевету на свою жену

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете в США против инфлюенсерши Кэндис Оуэнс. Причиной стало ее заявление о том, что первая леди Франции якобы является мужчиной.

Макрон в США подал иск против блогерши за клевету на свою жену

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в среду иск о клевете в США против правой инфлюенсерши Кэндис Оуэнс. Предметом иска стало ее заявление о том, что первая леди Франции — якобы мужчина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В иске, поданном в Верховный суд штата Делавэр, супруги Макрон обвиняют Оуэнс в "кампании глобального унижения" и "безжалостной травли" первой леди Франции, целью которой была реклама ее подкаста.

Истцы указывают, что в рамках кампании американская подкастерша назвала 72-летнюю Брижит Макрон мужчиной, родившимся под именем Жана-Мишеля Троньё (настоящее имя старшего брата первой леди Франции).

Каждый раз, когда Макроны выходят из дома, они делают это, зная, что множество людей слышали и многие верят в эти отвратительные выдумки. Это вмешательство в частную жизнь дегуманизирует и является глубоко несправедливым

- говорится в иске.

Супруги Макрон требуют взыскать с ультраправой блогерши компенсацию и штрафные убытки, размер которых не уточняется.

Чтобы выиграть дело о клевете в США, Макронам нужно доказать, что ответчики действовали с "фактическим злым умыслом", то есть знали, что опубликованная информация является ложной, или пренебрегали ее правдивостью.

Напомним

Недавно эмоциональный инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит попал на видео и вызвал бурное обсуждение в сети. В администрации президента Франции назвали это "моментом соучастия" и "шутливым поддразниванием".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Reuters
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Эммануэль Макрон
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