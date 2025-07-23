Макрон у США подав позов проти блогерки через наклеп на свою дружину

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
19:18 • 2808 перегляди
Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
16:26 • 37757 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
16:25 • 74016 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 54109 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 83962 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 171186 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 149383 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 101092 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 89100 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 229242 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
44%
747мм
Популярнi новини
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо23 липня, 10:12 • 107788 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб23 липня, 12:47 • 59830 перегляди
У Стамбулі відбулась коротка підготовча зустріч Умєрова, мединського з приймаючою стороною17:15 • 21697 перегляди
У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії17:47 • 11184 перегляди
Кабмін повторно отримав документи про призначення Цивінського на посаду директора БЕБ18:29 • 9208 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
16:25 • 74041 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 171193 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 229248 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 260548 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 270162 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Кислиця Сергій Олегович
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 137381 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 259105 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 345973 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 352575 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 342769 перегляди
Актуальне
Forbes
Dassault Mirage 2000
МіГ-29
Су-27
Мі-8

Макрон у США подав позов проти блогерки через наклеп на свою дружину

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп у США проти інфлюенсерки Кендес Оуенс. Причиною стала її заява про те, що перша леді Франції нібито є чоловіком.

Макрон у США подав позов проти блогерки через наклеп на свою дружину

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали в середу позов про наклеп у США проти правої інфлюенсерки Кендес Оуенс. Предметом позову стала її заява про те, що перша леді Франції — нібито чоловік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У позові, поданому до Верховного суду штату Делавер, подружжя Макронів звинувачує Оуенс у "кампанії глобального приниження" та "безжального цькування" першої леді Франції, метою якої була реклама її подкасту.

Позивачі вказують, що в межах кампанії американська подкастерка назвала 72-річну Бріжит Макрон чоловіком, який народився під іменем Жана-Мішеля Троньйо (справжнє ім'я старшого брата першої леді Франції).

Кожного разу, коли Макрони виходять з дому, вони роблять це, знаючи, що безліч людей чули і багато хто вірить у ці огидні вигадки. Це втручання у приватне життя дегуманізує і є глибоко несправедливим

- йдеться у позові.

Подружжя Макронів вимагає стягнути з ультраправої блогерки компенсацію та штрафні збитки, розмір яких не уточнюється.

Щоб виграти справу про наклеп в США, Макронам потрібно довести, що відповідачі діяли з "фактичним злим умислом", тобто знали, що опублікована інформація є неправдивою, або нехтували її правдивістю.

Нагадаємо

Нещодавно емоційний інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит потрапив на відео та викликав бурхливе обговорення в мережі. В адміністрації президента Франції назвали це "моментом співучасті" та "жартівливим дражненням".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Reuters
Делавер
Емманюель Макрон
Бріжит Макрон
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9