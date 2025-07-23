Макрон у США подав позов проти блогерки через наклеп на свою дружину

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали в середу позов про наклеп у США проти правої інфлюенсерки Кендес Оуенс. Предметом позову стала її заява про те, що перша леді Франції — нібито чоловік. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У позові, поданому до Верховного суду штату Делавер, подружжя Макронів звинувачує Оуенс у "кампанії глобального приниження" та "безжального цькування" першої леді Франції, метою якої була реклама її подкасту.

Позивачі вказують, що в межах кампанії американська подкастерка назвала 72-річну Бріжит Макрон чоловіком, який народився під іменем Жана-Мішеля Троньйо (справжнє ім'я старшого брата першої леді Франції).

Кожного разу, коли Макрони виходять з дому, вони роблять це, знаючи, що безліч людей чули і багато хто вірить у ці огидні вигадки. Це втручання у приватне життя дегуманізує і є глибоко несправедливим - йдеться у позові.

Подружжя Макронів вимагає стягнути з ультраправої блогерки компенсацію та штрафні збитки, розмір яких не уточнюється.

Щоб виграти справу про наклеп в США, Макронам потрібно довести, що відповідачі діяли з "фактичним злим умислом", тобто знали, що опублікована інформація є неправдивою, або нехтували її правдивістю.

Нагадаємо

Нещодавно емоційний інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит потрапив на відео та викликав бурхливе обговорення в мережі. В адміністрації президента Франції назвали це "моментом співучасті" та "жартівливим дражненням".