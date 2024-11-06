Байден поздравил демократов с победой - AP

Президент США Джозеф Байден поздравил Лизе Блант Рочестер, которая стала сенатором от своего родного штата Делавэр и Мэтту Мейеру, избранному на должность губернатора штата. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Президент США Джо Байден поздравил по телефону демократов, с победой на выборах. Он позвонил Лизе Блант Рочестер, которая стала сенатором от своего родного штата Делавэр, и Мэтту Мейеру, избранному на должность губернатора штата. Также Байден связался с бывшим губернатором Джоном Карни, который был избран мэром Уилмингтона.

Кроме этого, он позвонил Энди Киму, будущему сенатору от Нью-Джерси, и Джошу Стайну, избранному губернатором Северной Каролины.

Напомним

Во время вечеринки в ночь выборов, Камала Харрис якобы сымитировала разговор с ее избирателем.